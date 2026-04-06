Με εκπληκτικό Χρήστο Τζόλη, η Μπριζ έριξε τεσσάρα στην Άντερλεχτ και παλεύει για τον τίτλο

Ο Έλληνας ακραίος επιθετικός σκόραρε μία φορά, είχε δύο τελικές πάσες και σπάει τα κοντέρ στο πρωτάθλημα με Βελγίου με 15 γκολ και 21 ασίστ στο σύνολο

Χρήστος Τζόλης

Εξαιρετική εκκίνηση για την Κλαμπ Μπριζ στα playoffs του βελγικού πρωταθλήματος, με την ομάδα να μην αφήνει την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ να… ησυχάσει στην κορυφή.

Η ομάδα του Χρήστου Τζόλη συνεχίζει να καραδοκεί για το παραμικρό στραβοπάτημα των πρωτοπόρων και έδειξε τις διαθέσεις της με το εντυπωσιακό 4-2 επί της Άντερλεχτ το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ο Τζόλης πραγματοποίησε σούπερ εμφάνιση: Στο 37' πέτυχε το τρίτο γκολ της Μπριζ με υπέροχο χαμηλό, διαγώνιο τελείωμα, ενώ ήταν ο δημιουργός τόσο του πρώτου τέρματος του Σαμπέ όσο και του τελευταίου, που σημείωσε ο Βερμάντ.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Χρήστος Τζόλης Άντερλεχτ Βέλγιο
