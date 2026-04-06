Εξαιρετική εκκίνηση για την Κλαμπ Μπριζ στα playoffs του βελγικού πρωταθλήματος, με την ομάδα να μην αφήνει την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ να… ησυχάσει στην κορυφή.

Η ομάδα του Χρήστου Τζόλη συνεχίζει να καραδοκεί για το παραμικρό στραβοπάτημα των πρωτοπόρων και έδειξε τις διαθέσεις της με το εντυπωσιακό 4-2 επί της Άντερλεχτ το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ο Τζόλης πραγματοποίησε σούπερ εμφάνιση: Στο 37' πέτυχε το τρίτο γκολ της Μπριζ με υπέροχο χαμηλό, διαγώνιο τελείωμα, ενώ ήταν ο δημιουργός τόσο του πρώτου τέρματος του Σαμπέ όσο και του τελευταίου, που σημείωσε ο Βερμάντ.

📺 l Le but de Christos Tzolis contre Anderlecht ! pic.twitter.com/Mgig17yRj2 — Ma Pro League (@MaProLeague) April 6, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.