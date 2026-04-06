Οι ελληνοϊσπανικές κόντρες των «αιωνίων» στην Euroleague είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94.6

Αυτή η εβδομάδα είναι Μεγάλη ΚΑΙ για μπασκετικούς λόγους και ο bwinΣΠΟΡ FM 94.6 ακολουθεί Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR στο δρόμο για το Final-4 της Αθήνας.
Την Μεγάλη Τρίτη (07/04) δεσπόζουν οι ελληνοϊσπανικές κόντρες των «αιωνίων»! Πρώτοι ρίχνονται στη μάχη οι «ερυθρόλευκοι» που υποδέχονται την Ρεάλ Μαδρίτης στις 21:15, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να στοχεύει σε ακόμη μία επιτυχία που θα την διατηρήσει στην κορυφή. Στην μετάδοση ο Νίκος Ζέρβας.
Στις 21:30 ακολουθεί η δοκιμασία των «πρασίνων» του Εργκίν Αταμάν, οι οποίοι φιλοξενούνται στην Βαρκελώνη από την Μπαρτσελόνα και ψάχνουν τη νίκη που τους ανεβάσει πιο ψηλά στη βαθμολογία. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης.
Μετά τη λήξη των αγώνων, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ και σχολιασμό, μέχρι τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και τον λόγο παίρνουν οι ακροατές.
Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός AKTOR. Απολαύστε ακόμη δύο σπουδαία… ευρωλιγκάτα ραντεβού των «αιωνίων» στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6
