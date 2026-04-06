Οι φίλοι και οπαδοί της Εθνικής ομάδας της Βοσνίας ξεκινούν… εκστρατεία , ούτως ώστε να πάει ο 14χρονος Αφάν Τσίζμιτς μαζί με την υπόλοιπη εθνική ομάδα στο Μουντιάλ του 2026 και να παρακολουθήσει δια ζώσης τη μεγάλη γιορτή. Στην Ιταλία, ωστόσο, ακόμα «βράζουν».

Γνωρίζουν, όμως, πλέον, ότι δεν ευθύνεται ο Βόσνιος κίπερ, Νίκολα Βασίλι, για το εξαφανισμένο σκονάκι του Ντοναρούμα στη διαδικασία των πέναλτι, από την οποία η «σκουάντρα ατζούρα» αποκλείστηκε από τρίτο σερί Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο 14χρονος, Αφάν Τσίζμιτς, ήταν ball-boy στον τελικό των μπαράζ για το Μουντιάλ και αποκάλυψε στην τηλεόραση της Βοσνίας ότι εκείνος ήταν ο «Αρσέν Λουπέν»:

«Είδα το χαρτί, κατάλαβα αμέσως τι ήταν κι έτσι πήγα και το πήρα και το έκρυψα… Είχε όλες τις πληροφορίες για τους εκτελεστές των πέναλτι κι έτσι ήξερα ότι αν το έπαιρνα, ο Ντοναρούμα θα έπρεπε απλά να μαντέψει βάσει και του ενστίκτου του».

Για την ιστορία, ο Ντοναρούμα δεν έπιασε κανένα από τα τέσσερα πέναλτι, οπότε η πονηριά του 14χρονου έπιασε.

