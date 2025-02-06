Ο Μαρσέλο ανακοίνωσε πως κρεμάει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 36 ετών, βάζοντας τέλος σε μια σπουδαία καριέρα με πολλούς τίτλους.

Συνολικά στην καριέρα του έχει κατακτήσει 5 Champions League, 4 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 6 πρωταθλήματα Ισπανίας, 3 Σούπερ Καπ Ευρώπης, 5 Κύπελλα Ισπανίας, 1 Κοπα Λιμπερταδόρες, 1 Ρεκόπα Σουνταμερικάνα.

«Η αγάπη μου για το ποδόσφαιρο ήρθε από τον παππού μου. Ήθελε να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και έκανε τα πάντα για να συμβεί αυτό. Στα 18 η Ρεάλ Μαδρίτης μου χτύπησε την πόρτα και ήρθα εδώ. Τώρα μπορώ να πω περήφανα πως είμαι Μαδριλένος.

Εδώ μαζί με τη γυναίκα μου έχουμε χτίσει μια οικογένεια. 16 σεζόν, 25 τίτλοι, 5 Champions League, ένα ως αρχηγός. Και με τόσες μαγικές στιγμές στο Μπερναμπέου. Τι ταξίδι! Η Ρεάλ είναι ένα μοναδικό κλαμπ. Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα να είσαι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το να παίζω για τη χώρα μου από τις μικρές κατηγορίες ήταν επίσης μεγάλη μου τιμή. Στη μνήμη μου πάντα θα έχω τα δυο Ολυμπιακά μετάλλια και το Κύπελλο Συνομοσπονδιών. Το να γυρίσω στη Φλουμινένσε ήταν σα να δίνω στην ομάδα ό,τι μου έδωσε στην αρχή, βοηθώντας τους να κατακτήσουν τρεις τίτλους συμπεριλαμβανομένου και του Κόπα Λιμπερταδόρες και να αφήσω έναν μύθο για τους νεότερους παίκτες με το Marcelo Vieira Stadium.

Το ταξίδι μου ως ποδοσφαιριστής τελειώνει εδώ. Αλλά έχω ακόμα πολλά να δώσω στο ποδόσφαιρο. Σας ευχαριστώ για όλα!».

Ο Μαρσέλο ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη Φλουμινένσε, εκεί όπου έκλεισε και την καριέρα του. Ο Βραζιλιάνος έγραψε ιστορία με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και αγωνίστηκε με τη «βασίλισσα» από το 2007 μέχρι το 2022.

Τη σεζόν 2022-23 ήρθε στη χώρα μας για λογαριασμό του Ολυμπιακού και ύστερα επέστρεψε στο… σπίτι του, τη Φλουμινένσε.

