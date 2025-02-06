UEFA: «Σκέφτεται κατάργηση της παράτασης στα νοκ άουτ του Champions League»

Απευθείας πέναλτι, χωρίς την ενδιάμεση παράταση, σε περίπτωση ισοπαλίας στις νοκ άουτ αναμετρήσεις του Champions League μετά το 2027, φέρεται να είναι η ριζική αλλαγή που σκέφτεται η UEFA!



Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται σε σημερινό του ρεπορτάζ ο «Guardian», με την Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να οδηγείται σε αυτή την λύση μετά τους αγώνες ρεβάνς.

Ο λόγος, όπως αναφέρει η αγγλική εφημερίδα είναι ότι με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει, την ώρα που το ετήσιο πρόγραμμα έχει γεμίσει… ασφυκτικά, με αποτέλεσμα την τεράστια καταπόνησή τους.Από πλευράς UEFA, πάντως, αυτό που επικοινωνείται είναι πως, για την ώρα,, χωρίς να υπάρχει κάποια πρόταση προς συζήτηση στην εκτελεστική επιτροπή.

