Τολιόπουλος: Γίνεται πατέρας

Ευχάριστα νέα ανακοίνωσε ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ο γκαρντ του Άρη έκανε γνωστό πως η σύντροφός του, η Μαρία Χατζηπαρασίδου που είναι και αρχηγός της εθνικής χάντμπολ, περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και περίπου τρία χρόνια και πλέον ετοιμάζεται να γίνει... οικογένεια.



«Ετοιμαζόμαστε να γίνουμε μαμά και μπαμπάς», αναφέρει το post στο Instagram που συνοδεύεται από μια πρωτότυπη φωτογραφία και έκανε γνωστά τα χαρμόσυνα νέα.

