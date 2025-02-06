Λογαριασμός
Ποινική δίωξη σε Λουτσέσκου και 5 παίκτες του ΠΑΟΚ για το πάρκινγκ - Ποιοι χάνουν το ματς με τον ΟΦΗ

Νέα προβλήματα για τον ΠΑΟΚ που ενημερώθηκε για περιοριστικό όρο απαγόρευσης εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους για 5 ποδοσφαιριστές για το πάρκινγκ της OPAP Arena

ΠΑΟΚ

Η ιστορία με το πάρκινγκ του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας μετά τον πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου απέναντι στην ΑΕΚ δεν τελείωσε για τον ΠΑΟΚ.
Παραμονές της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο, ο «δικέφαλος του βορρά» ενημέρωσε για νέα νομικά ζητήματα και για αναγκαστικές απουσίες παικτών που υπολογίζονταν για την αναμέτρηση με τους Κρητικούς.
Συγκεκριμένα, ο αθλητικός εισαγγελέας, κ. Σπυρόπουλος, άσκησε ποινική δίωξη για τα γεγονότα του πάρκινγκ του γηπέδου της ΑΕΚ.

Αυτό βάσει νόμου συνοδεύεται με την επιβολή περιοριστικού όρου απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για 10 ημέρες, από τη μέρα της γνωστοποίησης (03/02).

Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται οι Λόβρεν, Τισουντάλι, Κεντζιόρα, Οζντόεφ και Τάισον, με τους τρεις τελευταίους να βγαίνουν εκτός πλάνων για το ματς με τον ΟΦΗ, αφού ήταν οι μοναδικοί διαθέσιμοι από τους πέντε προαναφερθέντες.

Απαγόρευση παρουσίας στο γήπεδο, ακόμα και σε σουίτα, επιβλήθηκε και στους Λουτσέσκου, Κωνσταντινίδη, Τσονάκα.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΠΑΟΚ
