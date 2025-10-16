Το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια έχει μπει σε νέα εποχή. Η τεχνολογία εισχωρεί ολοένα και περισσότερο στο άθλημα, με σκοπό να γίνει πιο δίκαιο και τα λάθη ή οι αβλεψίες των διαιτητών να περιορίζονται στο ελάχιστο.

Το goal line technology, η χρήση του VAR και ορισμένα ακόμη στοιχεία, έχουν βοηθήσει αρκετά στη λήψη αποφάσεων από τους διαιτητές. Ωστόσο, ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να προστεθεί ένας ακόμη κανονισμός με σαφή επιρροή από τον χώρο του μπάσκετ.

Πρόκειται για τη μοβ κάρτα, η οποία θα δίνεται σε κάθε προπονητή πριν από τη σέντρα. Εφόσον, ο τεχνικός μιας ομάδας θεωρεί πως ο διαιτητής έχει πάρει λάθος απόφαση σε μια κρίσιμη φάση όπως ένα πέναλτι για παράδειγμα, θα μπορεί να τη σηκώνει στον αέρα και να κάνει «challenge». Όπως ακριβώς συνέβη και στο Μαρόκο-Γαλλία για τα ημιτελικά του Μουντιάλ Κ20.

During the U20 World Cup semi-final, Morocco coach Mohamed Ouahbi used the new 'challenge card' introduced by FIFA to allow a manager to call for a VAR review, challenging a possible refereeing error 😳🟦



The card is being trialled at the U20 WC, with a view to being… pic.twitter.com/6Cmvu8XrjR — OneFootball (@OneFootball) October 16, 2025

Ο προπονητής του Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουαχμπί, σήκωσε στο 72ο λεπτό την μωβ κάρτα και έστειλε τον διαιτητή στο VAR για να εξετάσει μια πιθανή περίπτωση πέναλτι. Παρέδωσε στη συνέχεια την κάρτα στον τέταρτο διαιτητή, έχοντας ουσιαστικά μόλις μία «ευκαιρία» για να την χρησιμοποιήσει στο ματς.

Παρόλα αυτά, το «challenge» δεν ήταν επιτυχημένο, καθώς ο διαιτητής έκανε on field review αλλά παρέμεινε στην αρχική του απόφαση.

Πρόκειται για μια πειραματική διαδικασία η οποία δοκιμάζεται για πρώτη φορά από τη FIFA στο εν λόγω τουρνουά και μένει να φανεί αν θα αποφασιστεί να χρησιμοποιείται και σε άλλες διεθνείς διοργανώσεις και διασυλλογικά πρωταθλήματα.

