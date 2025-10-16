Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: «Καμία βάση στα δημοσιεύματα περί αντικατάστασης του Παπαδημητρίου»

Νέα τοποθέτηση από πλευράς Παναθηναϊκού με αφορμή τα ρεπορτάζ για αποχώρηση του Γιάννη Παπαδημητρίου, τονίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα

Γιάννης Παπαδημητρίου

Μια ακόμα διάψευση προέκυψε από την πλευρά της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μετά από εκείνη που αφορούσε στην υπόθεση του Ράφα Μπενίτεθ και την πρόσληψη του στον πάγκο.

Με τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» να επανέρχονται, τοποθετούμενοι επί του ζητήματος της αντικατάστασης του Γιάννη Παπαδημητρίου από το τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή της ΠΑΕ, όπως τουλάχιστον αναφέρουν κάποια δημοσιεύματα στον Τύπο σήμερα.

«Ο Παναθηναϊκός έχει τεχνικό διευθυντή τον κ. Γιάννη Παπαδημητρίου και επομένως τα δημοσιεύματα περί αντικατάστασης δεν έχουν καμία βάση», ανέφερε ξεκάθαρα η σχετική θέση από πλευράς «πράσινων».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark