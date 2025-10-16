Μια ακόμα διάψευση προέκυψε από την πλευρά της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μετά από εκείνη που αφορούσε στην υπόθεση του Ράφα Μπενίτεθ και την πρόσληψη του στον πάγκο.

Με τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» να επανέρχονται, τοποθετούμενοι επί του ζητήματος της αντικατάστασης του Γιάννη Παπαδημητρίου από το τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή της ΠΑΕ, όπως τουλάχιστον αναφέρουν κάποια δημοσιεύματα στον Τύπο σήμερα.

«Ο Παναθηναϊκός έχει τεχνικό διευθυντή τον κ. Γιάννη Παπαδημητρίου και επομένως τα δημοσιεύματα περί αντικατάστασης δεν έχουν καμία βάση», ανέφερε ξεκάθαρα η σχετική θέση από πλευράς «πράσινων».

