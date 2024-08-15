Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αρχίζει το κεφάλαιο «MLS» για τον Ρόις, ανακοινώθηκε από τους Γκάλαξι

Ο θρύλος της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Μάρκο Ρόις, είναι με κάθε επισημότητα πλέον, μέλος των Λος Άντζελες Γκάλαξι για τα επόμενα 2,5 χρόνια

Μάρκο Ρόις

Πήρε την τρομερά δύσκολη απόφαση της αποχώρησης από τη Βεστφαλία έπειτα από μια… ολόκληρη ζωή και τώρα θα γνωρίσει το ποδόσφαιρο των ΗΠΑ.

Ο Μάρκο Ρόις υπέγραψε στους Γκάλαξι και ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, με νέες εμπειρίες, από το συνεχώς εξελισσόμενο πρωτάθλημα του MLS.

Έπειτα από 239 τέρματα με τη φανέλα της Ντόρτμουντ και έχοντας αναδειχθεί τρεις φορές κορυφαίος παίκτης της σεζόν στην Bundesliga, ο Ρόις θ’ ανήκει για τα επόμενα 2,5 χρόνια στο κλαμπ του Λος Άντζελες, μέχρι και το φινάλε της σεζόν το 2026…

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μάρκο Ρόις MLS ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark