Πήρε την τρομερά δύσκολη απόφαση της αποχώρησης από τη Βεστφαλία έπειτα από μια… ολόκληρη ζωή και τώρα θα γνωρίσει το ποδόσφαιρο των ΗΠΑ.

Ο Μάρκο Ρόις υπέγραψε στους Γκάλαξι και ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, με νέες εμπειρίες, από το συνεχώς εξελισσόμενο πρωτάθλημα του MLS.

Έπειτα από 239 τέρματα με τη φανέλα της Ντόρτμουντ και έχοντας αναδειχθεί τρεις φορές κορυφαίος παίκτης της σεζόν στην Bundesliga, ο Ρόις θ’ ανήκει για τα επόμενα 2,5 χρόνια στο κλαμπ του Λος Άντζελες, μέχρι και το φινάλε της σεζόν το 2026…

From Dortmund to the City of Angels 💫



We have signed Marco Reus to a two-and-a-half-year contract through the end of the 2026 MLS season.



📰: https://t.co/R9UjTA0eGq | @kinecta pic.twitter.com/AUF1DvKA5E — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 15, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.