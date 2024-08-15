Ολυμπιακός - Πόλο: Ολοκλήρωσε το μεταγραφικό «μπαμ» με Ζάλανκι

Ενεργοποίησε τη μεταγραφική «βόμβα» με Γκέργκο Ζάλανκι ο Ολυμπιακός. Η ομάδα πόλο των «ερυθρόλευκων» ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου διεθνή Ούγγρου αριστερόχειρα, εντάσσοντας στο «πλούσιο» ρόστερ του έναν από τους καλύτερους παίκτες του παγκόσμιου πόλο!

Ο Ζάλανκι ξεκίνησε την καριέρα του από την Έγκερ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Ουιμπούντα, Σζόλνοκ και Φερεντσβάρος, ενώ από το 2021 έως το 2023 αποτέλεσε παίκτη της Προ Ρέκο.

Η ανακοίνωση της απόκτησής του:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Γκέργκο Ζάλανκι.

Ο διεθνής Ούγγρος αριστερόχειρας περιφερειακός (ημ. γέννησης 26/2/1995, 1,92μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας πόλο Ανδρών του συλλόγου. Ο σπουδαίος Γκέργκο Ζάλανκι μετακομίζει στον Θρύλο ως ένας εκ των κορυφαίων πολιστών του κόσμου, σε ηλικία 29 ετών και στην καλύτερη φάση της καριέρας του! Το 2023, αναδείχθηκε καλύτερος πολίστας παγκοσμίως, αλλά και στην Ευρώπη, καθώς και MVP του LEN Champions League!

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην παγκόσμια υδατοσφαίριση, με «χρυσό» βιογραφικό και τεράστια καριέρα, γεμάτη τίτλους και ατομικά βραβεία. Bασικό μέλος της Εθνικής Ουγγαρίας, με την οποία έχει κατακτήσει πέντε μετάλλια στις κορυφαίες διοργανώσεις, με τελευταίο το χρυσό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φουκουόκα, το 2023.

Το 2020, αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με την Ουγγαρία, ενώ μετράει δύο ασημένια μετάλλια, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2017 και στο Ευρωπαϊκό του 2022, καθώς και ένα χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, το 2021. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 του Παρισιού, κατέκτησε την τέταρτη θέση.

Από το 2021, ο Γκέργκο Ζάλανκι αγωνίστηκε στην Προ Ρέκο, με την οποία κατέκτησε δύο διαδοχικά LEN Champions League (2021-22, 2022-23), τρία σερί LEN Super Cup (2021, 2022, 2023), τρία πρωταθλήματα Ιταλίας και δύο Κύπελλα!

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Εγκερ, στην οποία έπαιξε ως το 2016. Κατέκτησε ένα πρωτάθλημα Ουγγαρίας και ένα Κύπελλο, ενώ με την Ζόλνοκ, την διετία 2017-19, κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και ένα Super Cup. Στη συνέχεια, έπαιξε στην Φερεντσβάρος, με την οποία έφτασε ως τον τελικό του LEN Champions League, το 2021, ενώ κατέκτησε ένα LEN Super Cup (2019) και δύο ουγγρικά Κύπελλα. Τη σεζόν 2016-17, φόρεσε το σκουφάκι της επίσης ουγγρικής OSC-Ujbuda.

Ατομικές διακρίσεις:

Καλύτερος πολίστας του κόσμου: 2023

Καλύτερος πολίστας της Ευρώπης: 2023

MVP του LEN Champions League: 2022-23

MVP του Final-8 του LEN Champions League: 2023

Πρώτος σκόρερ του LEN Champions League: 2021-22

Καλύτερος δεξιός περιφερειακός του LEN Champions League: 2020-21, 2021-22, 2022-23

MVP του Παγκοσμίου πρωταθλήματος: 2023

Μέλος της καλύτερης ομάδας του Παγκοσμίου πρωταθλήματος: 2019, 2023, 2024

MVP του ιταλικού πρωταθλήματος: 2022-23, 2023-24

Καλύτερος δεξιός περιφερειακός του ιταλικού πρωταθλήματος: 2021-22, 2022-23, 2023-24

Καλύτερος δεξιός περιφερειακός του ουγγρικού πρωταθλήματος: 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2020-21

Η δήλωση του Γκέργκο Ζάλανκι: «Ανυπομονώ! Έχω ακούσει τόσα καλά πράγματα για τους Έλληνες και για την ομάδα. Η Ελλάδα είναι μια πολύ όμορφη χώρα και είμαι ευτυχισμένος που θα ζήσω εκεί. Ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ διάσημος σύλλογος σε όλα τα σπορ και οι οπαδοί του απίστευτοι. Ο στόχος μου είναι να κερδίσω τα πάντα! Έρχομαι για να πάρουμε όσο περισσότερους τίτλους γίνεται».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.