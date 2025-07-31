Καλά είναι τα μαντάτα τα οποία φτάνουν από την πλευρά του Κάρλες Πέρεθ και τον σοκαριστικό τραυματισμό που είχε.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τους γιατρούς να κρίνουν ότι δεν χρειάζεται να υποβληθεί σε επέμβαση και απλώς το μόνο που χρειάζεται είναι χρόνος για να επουλωθεί το τραύμα που έχει.

Μία από τις εκτιμήσεις που γίνονται θέλουν τον Πέρεθ να χρειάζεται περίπου δέκα ημέρες για να ξεκινήσει τις προπονήσεις, δηλαδή, όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για τα ράμματα. Ωστόσο, αυτή είναι μια πρώτη και βέβαια αισιόδοξη εκδοχή της αποθεραπείας.

Πάντως, σήμερα από το παιχνίδι του Άρη με την Αράζ θα είναι απών, όπως απών θα είναι και από τα επόμενα ματς εφόσον έρθει σήμερα η πρόκριση για τους κίτρινους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.