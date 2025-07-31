Θρήνος στη Γερμανία για τον θάνατο της «βασίλισσας του διάθλου» Λάουρα Νταλμάιερ

Η γερμανίδα «βασίλισσα του διάθλου» Λάουρα Νταλμάιερ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αποστολής αλπικού σκι στα βουνά Καρακορούμ του Πακιστάν. Ο τραγικός θάνατός της, σε ηλικία μόλις 31 ετών, έχει σκορπίσει θλίψη στη Γερμανία, καθώς η χρυσή ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια υπήρξε εξαιρετικά δημοφιλής στην πατρίδα της. Η επιχείρηση διάσωσής της διήρκεσε σχεδόν δύο ημέρες, ο θάνατός της ωστόσο θεωρείται ότι ήταν ακαριαίος, έπειτα από χτύπημα από πτώση βράχων.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα διαθέσιμες πληροφορίες από τους μάνατζέρ της, στις 28 Ιουλίου, η δύο φορές ολυμπιονίκης και επτά φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στο δίαθλο έκανε αλπικό σκι με την ορειβατική παρτενέρ της Μαρίνα Κράους. Βρισκόταν σε υψόμετρο 5.700 μέτρων όταν χτυπήθηκε από πτώση βράχων. Η Κράους προχώρησε άμεσα σε κλήση έκτακτης ανάγκης και ένα ελικόπτερο διάσωσης κατάφερε να φθάσει στο σημείο το πρωί της επόμενης μέρας, καθώς στο μεταξύ είχε νυχτώσει.

«Το πρωί της 29ης Ιουλίου η Λάουρα Νταλμάιερ εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια πτήσης στρατιωτικού ελικοπτέρου, αλλά δεν υπήρχαν ανιχνεύσιμα σημάδια ζωής. Μια αεροπορική διάσωση ήταν τεχνικώς αδύνατη και μια διάσωση από το έδαφος θεωρήθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη και διεκόπη. Με βάση τα ευρήματα από την πτήση με το ελικόπτερο και την περιγραφή της παρτενέρ της, θεωρείται δεδομένος ο ακαριαίος θάνατος της αθλήτριας», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι μάνατζέρ της.

Επιπλέον, η ίδια η Λάουρα Νταλμάιερ είχε εδώ και καιρό δώσει γραπτή εντολή να μην διακινδυνεύσει κανείς τη ζωή του προκειμένου να τη σώσει σε περίπτωση που προέκυπτε μια τέτοια κατάσταση. «Αυτό είναι επίσης το πνεύμα της οικογένειάς της, η οποία ζητά να γίνουν σεβαστές οι τελευταίες επιθυμίες της Λάουρα», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρίας που την εκπροσωπούσε. Κατά πάσα πιθανότητα, η σορός της θα παραμείνει επομένως στο σημείο του θανάτου της. Η παρτενέρ της δήλωσε ότι προσπαθούσε επί ώρα να την σώσει, αλλά όταν αντιλήφθηκε πως ήταν νεκρή, αποφάσισε να αποχωρήσει από το ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο.

«Όπως τόσοι πολλοί στη χώρα μας, ανησυχούσα για την Λάουρα Νταλμάιερ και μέχρι το τέλος ήλπιζα ότι θα μπορούσε να διασωθεί μετά το τραγικό ατύχημα στο Πακιστάν. Η Λάουρα Νταλμάιερ ήταν πρέσβειρα της Γερμανίας στον κόσμο, ένα πρότυπο ειρηνικής, χαρούμενης και δίκαιης συνύπαρξης πέρα από τα σύνορα. Έτσι θα την θυμάμαι εγώ και πολλοί άνθρωποι στη χώρα μας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ενώ ο Μάρκους Ζέντερ, πρωθυπουργός της Βαυαρίας, από όπου καταγόταν η άτυχη αθλήτρια, έγραψε στο «Χ»: «Η Βαυαρία θρηνεί την απώλεια της βασίλισσας των χειμερινών σπορ. Ένα τρομερό δυστύχημα στέρησε τη ζωή της νεαρής γυναίκας, η οποία ενσάρκωνε με τον καλύτερο τρόπο την πατρίδα της, την Βαυαρία. Ήταν φιλόδοξη και επιτυχημένη, αλλά παρέμενε ριζωμένη στην πατρίδα της και ταπεινή (…) Τα βουνά ήταν το δεύτερο σπίτι της από την παιδική ηλικία και είναι ακόμη πιο τραγικό το γεγονός ότι έχασε τη ζωή της στο αγαπημένο της χόμπι».

Αφιερώματα στη Λάουρα Νταλμάιερ προβάλλονται σήμερα από όλα τα γερμανικά ΜΜΕ, τα οποία παρακολουθούσαν με αγωνία από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια εντοπισμού και διάσωσής της. Η Νταλμάιερ εκπροσώπησε τη Γερμανία δύο φορές σε χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και κέρδισε δύο χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο στην Πιονγκτσάνγκ το 2018. Ήταν η πρώτη γυναίκα που κέρδισε τους αγώνες σπριντ και πουρσουίτ στην ίδια διοργάνωση και κέρδισε επίσης 15 μετάλλια σε πέντε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, πριν αποσυρθεί από την αγωνιστική δράση τον Μάιο του 2019. Συνέχισε να ασχολείται με την ορειβασία και ήταν πιστοποιημένη οδηγός βουνού και εκπαιδεύτρια, ενώ εργαζόταν ως ειδική σχολιαστής σε αγώνες διάθλου για το δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, το οποίο τις τελευταίες ώρες έχει αλλάξει τη ροή του προγράμματός του και προβάλλει έκτακτες εκπομπές για τη ζωή της.

Εκατοντάδες ορειβάτες προσπαθούν κάθε χρόνο να ανεβούν στα βουνά του βόρειου Πακιστάν και είναι συχνά τα ατυχήματα, λόγω χιονοστιβάδων και ξαφνικών αλλαγών του καιρού. Το τελευταίο διάστημα η περιοχή επλήγη από σφοδρές βροχοπτώσεις, οι οποίες προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις. Από την περασμένη εβδομάδα τουλάχιστον 20 τουρίστες αγνοούνται, ενώ από τα τέλη Ιουνίου και την έναρξη της εποχής των μουσώνων έχουν χάσει τη ζωή τους 288 άνθρωποι.

