Κοντά στο να αποτελέσει τον επόμενο προπονητή της ΑΕΚ φέρεται ο Ράφα Μπενίτεθ.



Σύμφωνα με τη «Marca», ο Ισπανός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την «Ένωση» και μάλιστα, κατά την ίδια πηγή, έχει φτάσει ήδη σε συμφωνία για να διαδεχθεί τον Ματίας Αλμέιδα.

Όπως αναφέρει η έγκυρη εφημερίδα, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα ταξίδεψε πρόσφατα στη Μαδρίτη για να συναντηθεί με τον 65χρονο τεχνικό και να του παρουσιάσει το πρότζεκτ της επόμενη σεζόν.



Το δημοσίευμα σημειώνει ότι πρόθεση της ΑΕΚ είναι να επωφεληθεί από την εμπειρία και το πρεστίζ του Μπενίτεθ (ο οποίος έχει προπονήσει ομάδες όπως οι Ρεάλ, Βαλένθια, Λίβερπουλ και Νάπολι).



Καταλήγει ωστόσο παρουσιάζοντας ανοιχτό ακόμα το θέμα και τονίζοντας ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί εντός των προσεχών εβδομάδων.

