Ρουμανικά ΜΜΕ: «Σεισμός στη Θεσσαλονίκη μετά τον καυγά του Λουτσέσκου με Σαββίδη»

Θόρυβο και στη Ρουμανία έχουν προκαλέσει οι τελευταίες εξελίξεις στον ΠΑΟΚ.



Όπως διαβάσατε και νωρίτερα, η συζήτηση του Ραζβάν Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη και η ένταση που προέκυψε σε αυτή είχε ως αποτέλεσμα να παραμένει «παγωμένη» έκτοτε η κατάσταση.

Ενώ θεωρούνται λοιπόνγια το μέλλον του 56χρονου τεχνικού στον πάγκο της ομάδας, οι συμπατριώτες του αναφέρονται μετίτλους στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί.στη Θεσσαλονίκη! Το μέλλον του Ράζβαν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ αμφισβητείται μετά απόμε τον Ιβάν Σαββίδη», αναφέρει ενδεικτικά η ιστοσελίδα, προσθέτοντας:κατάσταση στον ΠΑΟΚ! Ο Ρουμάνος προπονητής Ράζβαν Λουτσέσκου, που οδήγησε την ομάδα σε πολλές επιτυχίες, ενδέχεταιαπ’ ό,τι περίμενε κανείς».Αντίστοιχου ύφους ήταν δημοσίευμα της: «Ανατροπή! Ο Ράζβαν Λουτσέσκου σεμε τον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ! Ο Ιβάν Σαββίδης ετοιμάζεται να αποφασίσει για τοτου», σημειώνει και προσθέτει:για τον Ράζβαν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ - Ο Ρουμάνος προπονητής έχει έρθει σεμε τον ιδιοκτήτη της ελληνικής ομάδας».

