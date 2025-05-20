Ρουμανικά ΜΜΕ: «Σεισμός στη Θεσσαλονίκη μετά τον καυγά του Λουτσέσκου με Σαββίδη»

Θόρυβο και στη Ρουμανία έχουν προκαλέσει οι τελευταίες εξελίξεις στον ΠΑΟΚ.
Όπως διαβάσατε και νωρίτερα, η συζήτηση του Ραζβάν Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη και η ένταση που προέκυψε σε αυτή είχε ως αποτέλεσμα να παραμένει «παγωμένη» έκτοτε η κατάσταση.
Ενώ θεωρούνται λοιπόν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του 56χρονου τεχνικού στον πάγκο της ομάδας, οι συμπατριώτες του αναφέρονται με χαρακτηριστικούς τίτλους στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί.
«Σεισμός στη Θεσσαλονίκη! Το μέλλον του Ράζβαν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ αμφισβητείται μετά από έντονο καβγά με τον Ιβάν Σαββίδη», αναφέρει ενδεικτικά η ιστοσελίδα «sport.ro», προσθέτοντας:
«Εκρηκτική κατάσταση στον ΠΑΟΚ! Ο Ρουμάνος προπονητής Ράζβαν Λουτσέσκου, που οδήγησε την ομάδα σε πολλές επιτυχίες, ενδέχεται να αποχωρήσει νωρίτερα απ’ ό,τι περίμενε κανείς».
Αντίστοιχου ύφους ήταν δημοσίευμα της «Fanatik»: «Ανατροπή! Ο Ράζβαν Λουτσέσκου σε ρήξη με τον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ! Ο Ιβάν Σαββίδης ετοιμάζεται να αποφασίσει για το μέλλον του», σημειώνει και προσθέτει:
«Προβλήματα για τον Ράζβαν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ - Ο Ρουμάνος προπονητής έχει έρθει σε σύγκρουση με τον ιδιοκτήτη της ελληνικής ομάδας».
