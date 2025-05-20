Μπαρτσελόνα: «Πρώτος μεταγραφικός στόχος ενόψει καλοκαιριού ο Λουίς Ντίας»

Στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας της Μπαρτσελόνα ο Λουίς Ντίας!



Σύμφωνα με ρεπορτάζ της καταλανικής «Sport», ο Κολομβιανός επιθετικός αποτελεί τον μεγαλύτερο μεταγραφικό στόχο των «μπλαουγκράνα» ενόψει του ερχόμενου καλοκαιριού, αποτελώντας επιλογή του τεχνικού διευθυντή των Καταλανών, Ντέκο, και με τον Χάνσι Φλικ να έχει δώσει την έγκρισή του.

Ωστόσο, η περίπτωσή του μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί για την Μπαρτσελόνα, αφού η Λίβερπουλ δεν πρόκειται να απαντήσει θετικά σε πρόταση που θα είναι μικρότερη της τάξης των 85 εκατ. ευρώ.



Ο Ντίας εντάχθηκε στη Λίβερπουλ τον Ιανουάριο του 2022, με τους «Reds» να βγάζουν από τα ταμεία τους 54 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Πόρτο, ενώ έκτοτε έχει πραγματοποιήσει 147 εμφανίσεις με 41 γκολ και 23 ασίστ.

