Μαραθώνιος μπάλας αύριο στον bwinΣΠΟΡ FM

Κρατήστε… δυνάμεις γιατί αυτή την Πέμπτη (30/11) έρχεται μαραθώνιος μπάλας στον bwinΣΠΟΡ FM, με τέσσερα ποδοσφαιρικά ματς-φωτιά και δύο μεγάλες μπασκετικές αναμετρήσεις!

Συντονιστείτε στους 94,6 και απολαύστε τις «μάχες» των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά γήπεδα, χωρίς να χάσετε ούτε λεπτό, ούτε φάση…

Στις 19:45 την αυλαία ανοίγουν Ολυμπιακός και ΑΕΚ, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν δύσκολο έργο στο γήπεδο της Φράιμπουργκ για τον 1ο όμιλο του UEFA Europa League και την Ένωση να κυνηγά τη νίκη απέναντι στην Μπράιτον στην «Opap Arena» για τον 2ο.

Στις 22:00 ρίχνεται στην μάχη του UEFA Europa League ο Παναθηναϊκός που δοκιμάζεται στην Ισπανία από την Βιγιαρεάλ στο πλαίσιο του 6ου ομίλου και την ίδια ώρα για το UEFA Europa Conference League ο ΠΑΟΚ ψάχνει στη Γερμανία κόντρα στην Άιντραχτ το αποτέλεσμα που θα τον διατηρήσει στην κορυφή του 7ου γκρουπ.

Δράση όμως υπάρχει και στην Euroleague με επικίνδυνες εκτός έδρας αποστολές για τους «αιώνιους». Στις 20:00 ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την πάντα επικίνδυνη Μονακό και στις 21:45 ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι την Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η δράση δεν ολοκληρώνεται με το σφύριγμα της λήξης, αλλά μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόηχο των αγώνων, ρεπορτάζ και φυσικά ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

Φράιμπουργκ-Ολυμπιακός, ΑΕΚ-Μπράιτον,

Βιγιαρεάλ-Παναθηναϊκός, Άιντραχτ-ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο

και Μονακό- Ολυμπιακός, Παρτίζαν- Παναθηναϊκός AKTOR στο μπάσκετ.

Την Πέμπτη η Ελλάδα παίζει μπάλα ΕΔΩ! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

