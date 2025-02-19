Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η απόλυση του Τεν Χαγκ στοίχησε συνολικά 17,5 εκατομμύρια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Πολύ ακριβά πλήρωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την απόλυση του Έρικ Τεν Χαγκ, με τον Ολλανδό και τους συνεργάτες του να γίνονται κατά 17,5 εκατομμύρια ευρώ πλουσιότεροι

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η απόλυση του Τεν Χαγκ στοίχησε συνολικά 17,5 εκατομμύρια

Παρελθόν εδώ και αρκετές εβδομάδες αποτελεί ο Έρικ Τεν Χαγκ από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τους «κόκκινους διαβόλους» να έχουν τοποθετήσει στη θέση του τον Ρούμπεν Αμορίμ, μία επιλογή που μέχρι στιγμής δείχνει να είναι αρκετά δυσλειτουργική.

Βέβαια και η δουλειά που παρουσίαζε ο Ολλανδός ήταν το λιγότερο απογοητευτική και για πολλούς φίλους της ομάδας υπήρχε το ερώτημα γιατί τον κράτησε στην ομάδα για τόσο καιρό. Τελικά με την δημοσίευση των ισολογισμών του κλαμπ έγινε ξεκάθαρος και ο λόγος για τον οποίο ο Τεν Χαγκ ήταν αρκετά δύσκολο να αποχωρήσει.

Η απόλυση του, μαζί και με το τεχνικό επιτελείο, στοίχησε στα ταμεία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ένα ποσό κοντά στα 17,5 εκατομμύρια ευρώ, με τον Τεν Χαγκ και τους συνεργάτες του να αποχωρούν από το Νησί με γεμάτες τις τσέπες και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark