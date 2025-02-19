Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η απόλυση του Τεν Χαγκ στοίχησε συνολικά 17,5 εκατομμύρια

Παρελθόν εδώ και αρκετές εβδομάδες αποτελεί ο Έρικ Τεν Χαγκ από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τους «κόκκινους διαβόλους» να έχουν τοποθετήσει στη θέση του τον Ρούμπεν Αμορίμ, μία επιλογή που μέχρι στιγμής δείχνει να είναι αρκετά δυσλειτουργική.



Βέβαια και η δουλειά που παρουσίαζε ο Ολλανδός ήταν το λιγότερο απογοητευτική και για πολλούς φίλους της ομάδας υπήρχε το ερώτημα γιατί τον κράτησε στην ομάδα για τόσο καιρό. Τελικά με την δημοσίευση των ισολογισμών του κλαμπ έγινε ξεκάθαρος και ο λόγος για τον οποίο ο Τεν Χαγκ ήταν αρκετά δύσκολο να αποχωρήσει.



Η απόλυση του, μαζί και με το τεχνικό επιτελείο, στοίχησε στα ταμεία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ένα ποσό κοντά στα 17,5 εκατομμύρια ευρώ, με τον Τεν Χαγκ και τους συνεργάτες του να αποχωρούν από το Νησί με γεμάτες τις τσέπες και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Man Utd have published their quarterly accounts, running from October to December last year.



The accounts reveal that sacking Erik ten Hag and his backroom staff cost the club around £14.5m 💰 pic.twitter.com/0Aljdj7LO7 February 19, 2025

