Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις άναψε… φωτιές στα social media, ανεβάζοντας φωτογραφίες και ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να ετοιμάζει βαλίτσες. Η κίνησή του αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φίλους του Παναθηναϊκού, που έσπευσαν στα σχόλια για να τον «στριμώξουν» με μηνύματα και προσκλήσεις να φορέσει τα πράσινα.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ήδη στην αγορά για ενίσχυση στη θέση «4», με τους Χέις-Ντέιβις και Γιαμπουσέλε να αποτελούν τις κορυφαίες επιλογές που ταιριάζουν στο προφίλ που έχει θέσει ο Εργκίν Αταμάν. Πρόκειται για δύο περιπτώσεις υψηλού επιπέδου, αλλά και με σημαντικές δυσκολίες -όπως έχει αναλυθεί τις τελευταίες ημέρες.

Παρά τα εμπόδια, το ενδιαφέρον για τον Χέιζ-Ντέιβις παραμένει έντονο. Το πρόσφατο post του Αμερικανού φόργουορντ προκάλεσε… πράσινη κινητοποίηση, με οπαδούς να του γράφουν «έλα στον Παναθηναϊκό», να γεμίζουν τα σχόλια με τριφύλλια και να του υπόσχονται ότι «θα γίνεις μέρος μιας μεγάλης ιστορίας και μαζί θα κατακτήσουμε την EuroLeague».

