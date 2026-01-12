Ίωση ο Πάλμερ-Μπράουν στον Παναθηναϊκό

Με πρωινή προπόνηση στο «Γεώργιος Καλαφάτης» και ένα… απρόοπτο ξεκίνησε σήμερα (12/01) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα Κυπέλλου κόντρα στον Άρη.

Ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν ταλαιπωρείται από ίωση και απουσίασε από το Κορωπί, γεγονός που τον καθιστά αμφίβολο για τη μεθαυριανή (14/01) αναμέτρηση στη Λεωφόρο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός στόπερ δεν αγωνίστηκε στο χθεσινό (11/01) παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό λόγω καρτών, όπως και οι Τάσος Μπακασέτας και Παύλος Παντελίδης, οι οποίοι εξέτισαν και επιστρέφουν κανονικά στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ.

Παράλληλα, ο Σίριλ Ντέσερς ακολούθησε και σήμερα θεραπεία.

Από εκεί και πέρα, οι παίκτες του Παναθηναϊκού χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ: όσοι ξεκίνησαν βασικοί στη νίκη με 3-0 επί του Πανσερραϊκού έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

