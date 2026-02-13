Λύγισε με ανατροπή από τη Μούχοβα, αλλά κρατά την εικόνα στην Ντόχα η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη έφτασε πολύ κοντά σε μια σπουδαία πρόκριση στον τελικό του Qatar Open, όμως τελικά γνώρισε την ήττα από την Καρολίνα Μούχοβα με 2-1 σετ (6-3, 4-6, 1-6), σε ένα ματς που είχε έντονες διακυμάνσεις και υψηλού επιπέδου τένις.

Η Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε εξαιρετικό πρώτο σετ, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό της με πίεση από τη βασική γραμμή και μεγάλη ένταση στα χτυπήματά της. Στο ξεκίνημα του δεύτερου συνέχισε στο ίδιο τέμπο, δείχνοντας ικανή να «κλειδώσει» το παιχνίδι, όμως η αντίπαλός της αντέδρασε, άλλαξε τακτική και ισορρόπησε την αναμέτρηση.

Η Σάκκαρη πάλεψε, αλλά στο τρίτο σετ η ψυχολογία είχε περάσει στην άλλη πλευρά του φιλέ, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να διατηρήσει την ίδια σταθερότητα. Παρά την ανατροπή, η συνολική της εικόνα στην Ντόχα με νίκες κόντρα σε κορυφαίες τενίστριες, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα πως μπορεί να σταθεί και να διεκδικήσει απέναντι στις κορυφαίες τενίστριες του κόσμου, κερδίζοντας μάλιστα 19 θέσεις στην κατάταξη και ανεβαίνοντας στο νούμερο 33.

Το ματς:

Το πρώτο σετ αποτέλεσε ξεκάθαρη επίδειξη τακτικής και έντασης από τη Σάκκαρη απέναντι στην Μούχοβα. Παρότι η Τσέχα έκανε πρώτη break, η Ελληνίδα αντέδρασε άμεσα, ανεβάζοντας ρυθμό και πιέζοντας συστηματικά το μπακχαντ της αντιπάλου της. Με βαθιές επιστροφές και σταθερό πρώτο σερβίς (73%), δεν επέτρεψε στη Μούχοβα να βρει άνεση στα ράλι.

Η Σάκκαρη στόχευσε έξυπνα το backhand της Μούχοβα, που πολλές φορές επιχειρούσε inside-out forehand, ανοίγοντας το γήπεδο και τελειώνοντας αρκετούς πόντους με winners, εκμεταλλευόμενη τα break points.

Το φινάλε ήταν καταιγιστικό. Με δέκα διαδοχικούς πόντους, έκανε break για το 5-3 και «κλείδωσε» το σετ στο σερβίς της, αναγκάζοντας τη Μούχοβα σε αλλεπάλληλα λάθη, κυρίως από το backhand.

