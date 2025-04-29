Λογαριασμός
Συγκινητική στιγμή: Ο Λοβ έκλαψε στην αγκαλιά του αντιπάλου αλλά φίλου του, Τόμπσον - Δείτε βίντεο

Ο Κέβιν Λοβ έχασε χθες τον πατέρα του και - όπως ήταν φυσικό - απουσίαζε από την αποστολή των Χιτ για το Game 4 απέναντι στους Καβαλίερς

Ο βετεράνος πάουερ φόργουορντ του NBA, πάντως, ήταν στο γήπεδο και μόλις τον είδε ο Τρίσταν Τόμπσον κατευθύνθηκε στο μέρος του. Ο σέντερ του Κλίβελαντ αγκάλιασε για αρκετή ώρα τον άλλοτε συμπαίκτη του, ο οποίος έκλαιγε.

Οι δυο τους μοιράζονται δεσμούς ζωής, αφού πέρα από καλοί φίλοι ήταν και συνοδοιπόροι όταν οι Καβαλίερς κατέκτησαν το πρωτάθλημα το 2016 ανατρέποντας τη σειρά κόντρα στους Γουόριορς από το 3-1.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: NBA
