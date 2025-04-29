Ο Κέβιν Λοβ έχασε χθες τον πατέρα του και - όπως ήταν φυσικό - απουσίαζε από την αποστολή των Χιτ για το Game 4 απέναντι στους Καβαλίερς.

Ο βετεράνος πάουερ φόργουορντ του NBA, πάντως, ήταν στο γήπεδο και μόλις τον είδε ο Τρίσταν Τόμπσον κατευθύνθηκε στο μέρος του. Ο σέντερ του Κλίβελαντ αγκάλιασε για αρκετή ώρα τον άλλοτε συμπαίκτη του, ο οποίος έκλαιγε.

Οι δυο τους μοιράζονται δεσμούς ζωής, αφού πέρα από καλοί φίλοι ήταν και συνοδοιπόροι όταν οι Καβαλίερς κατέκτησαν το πρωτάθλημα το 2016 ανατρέποντας τη σειρά κόντρα στους Γουόριορς από το 3-1.

Kevin Love and Tristan Thompson shared a moment pre-game after Love's dad, Stan, passed away yesterday 🙏❤️ pic.twitter.com/4FK11QOEjM — Bleacher Report (@BleacherReport) April 29, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.