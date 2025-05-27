Λουτσέσκου: «Ευγνώμων για πάντα στον Σαββίδη»

Με την απόφαση που ελήφθη να είναι αυτή με την οποία ο Λουτσέσκου παραμένει στη θέση του, ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ μίλησε στους συμπατριώτες του εκπροσώπους του Τύπου για τον Ιβάν Σαββίδη και για τη μεταξύ τους σχέση.



«Είμαστε μαζί σε όλο αυτό. Θα είμαι ευγνώμων για πάντα στον πρόεδρο, στον Ιβάν Σαββίδη, δουλεύουμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Η σχέση μας είναι αρκετά… περίπλοκη, αλλά στο τέλος δείξαμε σε όλους ότι είμαστε μαζί. Θέλουμε να χτίσουμε μία νέα ομάδα, που είναι δυνατή για να παλέψει με τις ομάδες της Αθήνας. Πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και τις πιο δύσκολες στιγμές» είπε ο κόουτς του «δικεφάλου του βορρά», για να προσθέσει πως:

«Όταν τα συναισθήματα είναι τόσο έντονα, πρέπει να έχεις την ικανότητα να τα διαχειριστείς. Έχω ένα συμβόλαιο σε ισχύ με τον ΠΑΟΚ, είμαστε μαζί σε αυτό. Χρωστάω πολλά στο κλαμπ κι έδωσα κι εγώ πολλά. Έχω περάσει πολλά μαζί με τον Ιβάν Σαββίδη. Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα, περάσαμε πολλά. Σε έναν γάμο, μπορεί να υπάρξει και ένταση. Είναι σημαντικό να μην αφήσουμε την υπερηφάνεια να καταστρέψει τις σχέσεις».

