Λόνι Γουόκερ: «Εγώ φταίω που χάσαμε από τον Ολυμπιακό»

Ο Λόνι Γουόκερ ανέλαβε την ευθύνη της ήττας από τον Ολυμπιακό - «Σκληρή ήττα, αλλά είναι ακόμη νωρίς. Είμαστε νέα ομάδα» τόνισε ο παίκτης 

Οι κακές επιλογές του Λόνι Γουόκερ, με αποκορύφωμα το «σκοτωμένο» σουτ στην τελευταία επίθεση, ήταν καταδικαστικές για τη Μακάμπι στην ήττα από τον Ολυμπιακό (94-95). Ο Αμερικανός γκαρντ, που είχε μεν 15 πόντους αλλά με 5/13 σουτ και 3 λάθη, ανέλαβε την ευθύνη της ήττας.

«Σκληρή ήττα, αλλά είναι ακόμη νωρίς. Είμαστε νέα ομάδα και βλέπουμε πόσο σπουδαίοι μπορούμε να γίνουμε. Θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε ατομικά και ομαδικά. Κανένας ναυτικός δεν έγινε καλός μέσα σε ήρεμες θάλασσες. Θεωρώ δική μου την ευθύνη για την ήττα και θα προσπαθήσω να γίνω καλύτερος. Τα καλύτερα θα έρθουν, κάντε υπομονή», έγραψε στα social media ο Λόνι Γουόκερ.

