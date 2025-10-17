Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παίκτης του ΝΒΑ... «κόντυνε» 9 πόντους μέσα σε έναν χρόνο

Ο 26χρονος άσος, που μετρά ήδη επτά σεζόν στο ΝΒΑ σε Καβαλίερς και Τζαζ, μετρά 18,8 πόντους, 3,7 ασίστ και 2,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην καριέρα του

NBA: Παίκτης «κόντυνε» 9 πόντους μέσα σε έναν χρόνο

Μετά τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά που μετρήθηκε και βρέθηκε ψηλότερος φτάνοντας τα 2,26μ., ήρθε η ώρα να δούμε και έναν παίκτη που… κόντυνε στο ΝΒΑ. Ο λόγος για τον Κόλιν Σέξτον, που μέχρι πέρσι είχε επίσημο ύψος 1,92μ., αλλά με βάση τη φετινή μέτρηση είναι 1,83μ.!

Προφανώς ο γκαρντ των Χόρνετς δεν… έχασε εννιά ολόκληρους πόντους μέσα σε έναν χρόνο, αλλά είχε γίνει λάθος στην προηγούμενη φορά που μετρήθηκε. Πιθανώς σε αυτό να παίζει ρόλο και η κόμμωσή του.

Ο 26χρονος άσος, που μετρά ήδη επτά σεζόν στο ΝΒΑ σε Καβαλίερς και Τζαζ, μετρά 18,8 πόντους, 3,7 ασίστ και 2,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην καριέρα του.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: NBA
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark