Ποινή φυλάκισης 21,5 ετών στον δράστη της επίθεσης, κατά τη διάρκεια της παρέλασης της Λίβερπουλ

Ήταν στις 26 Μαΐου του 2025, όταν η πόλη γιόρταζε το πρωτάθλημα της ομάδας και ένας οδηγός προσπάθησε να σκοτώσει κόσμο με το αυτοκίνητό του

Ο πλανήτης σοκαρίστηκε στις 26 Μαΐου του φετινού έτους, όταν στην παρέλαση της Λίβερπουλ για την κατάκτηση της Premier League στην Water Street ένας άνδρας όρμησε με το αυτοκίνητό του στο πλήθος που πανηγύριζε την επιτυχία των "reds".

Ο 53χρονος με το όχημά του τραυμάτισε 27 ανθρώπους που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ενώ δύο ακόμη βρέθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αγγλική δικαιοσύνη σχεδόν επτά μήνες μετά τιμώρησε τον δράστη, Πολ Ντόιλ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του BBC καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 21 ετών και έξι μηνών.

