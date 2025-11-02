Όλη η ζωή του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ ήταν γύρω από την Λίβερπουλ, με την οποία ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο ως παιδί και κατάφερε να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής φορώντας τη φανέλα της και κατακτώντας κάθε τρόπαιο που διεκδίκησε.

Το περασμένο καλοκαίρι όμως πήρε τη μεγάλη απόφαση να αποχωρήσει για λογαριασμό της Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στους οπαδούς των reds που τον... προόριζαν για τον επόμενο legend του συλλόγου με τον Στίβεν Τζέραρντ.

Η μοίρα τα έφερε έτσι με τη Ρεάλ να αντιμετωπίζει τη Λίβερπουλ (04/11, 22:00) στο Champions League και ο Άγγλος δεξιός μπακ αναφέρθηκε στη μεγάλη επιστροφή του στο «Άνφιλντ».

«Αν έβαζα γκολ, δεν θα πανηγύριζα, για να είμαι ειλικρινής. Θα πολύ διαφορετικό για μένα να μπω στα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων, να κάνω ζέσταμα από την άλλη πλευρά. Όταν πήρα την απόφαση να προχωρήσω, μάλλον ήταν μοιραίο πως κάποια στιγμή θα έπαιζα απέναντι στη Λίβερπουλ

Όπως κι αν με υποδεχθούν οι οπαδοί είναι δική τους απόφαση. Θα αγαπώ πάντα τον σύλλογο, θα είμαι πάντα φίλαθλος της ομάδας. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για τις ευκαιρίες και για όλα όσα πετύχαμε μαζί. Αυτά θα με συντροφεύουν για πάντα. Ό,τι κι αν γίνει, τα αισθήματά μου απέναντι στη Λίβερπουλ δεν θα αλλάξουν. Έχω αναμνήσεις που θα μείνουν μαζί μου για μια ζωή», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Μίλησα με πρώην συμπαίκτες μου για το ματς και απλώς γελούσαμε. Νομίζω ότι όλοι λίγο-πολύ ξέραμε ότι θα συνέβαινε. Πρέπει να αφήσουμε τα συναισθήματα στην άκρη και να παίξουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο που μπορούμε. Είναι μια κορυφαία ομάδα, οπότε ήξερα ότι κάποια στιγμή θα τους αντιμετώπιζα. Συνέβη τόσο σύντομα. Ανάμεικτα συναισθήματα. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά είμαι ενθουσιασμένος. Τεράστιο παιχνίδι, τεράστια σκηνή. Αν και δεν είχαν τα καλύτερα αποτελέσματα τελευταία, παραμένουν κορυφαία ομάδα, και κανείς εδώ δεν νομίζει ότι θα είναι εύκολο ματς».

