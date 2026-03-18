Παρά τις σπουδαίες και πολυδάπανες μεταγραφικές κινήσεις που έκανε το περασμένο καλοκαίρι, η Λίβερπουλ δεν μπόρεσε ουσιαστικά σε κανένα σημείο της σεζόν να διεκδικήσει το πρωτάθλημα της Premier League και να διατηρήσει τα «σκήπτρα» της μετά την περσινή σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα οι «reds» είναι αποφασισμένοι να κινηθούν δυναμικά στην ενίσχυση της μεσαίας τους γραμμής ενόψει της νέας σεζόν, με το όνομα του Νικολό Μπαρέλα να βρίσκεται στην κορυφή της εν λόγω λίστας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος, Εκρέμ Κονούρ, ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ θα κυνηγήσει την απόκτηση του 29χρονου χαφ της Ίντερ το ερχόμενο καλοκαίρι, με τις απαιτήσεις των «νερατζούρι» να κυμαίνονται στα 75 με 80 εκατομμύρια ευρώ.

Τη φετινή σεζόν ο διεθνής άσος μετρά 35 συμμετοχές με ένα γκολ και επτά ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ συνολικά με τη φανέλα των Μιλανέζων αριθμεί 326 εμφανίσεις με 26 γκολ και 67 ασίστ σε έξι σεζόν.

