Λιονέλ Μέσι: Δύο γκολ και πρόκριση στα playoffs για την Ίντερ Μαϊάμι

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να οδηγεί την Ίντερ Μαϊάμι σε ιστορικές επιτυχίες. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ σημείωσε δύο τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο, οδηγώντας την ομάδα του σε εμφατική νίκη με 4-0 απέναντι στη Νέα Υόρκη Σίτι στο Citi Field. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «Ροζ» εξασφάλισαν και μαθηματικά την παρουσία τους στα playoffs του MLS.

Ο τεχνικός της ομάδας, Χαβιέρ Μασεράνο, τόνισε πως η πρόκριση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, όμως επεσήμανε ότι ο μεγάλος στόχος παραμένει η κατάκτηση του Supporters’ Shield για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ο Μέσι, που έχει σκοράρει πέντε φορές μέσα στις τελευταίες εννέα ημέρες, πέτυχε για όγδοη φορά φέτος τουλάχιστον δύο γκολ σε αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι. Με αυτή την επίδοση, έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία του MLS που φτάνει σε τέτοιο ρεκόρ σε μία μόνο σεζόν.

Με 55 βαθμούς σε 29 παιχνίδια, η Ίντερ Μαϊάμι βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, μόλις δύο ματς πίσω από την πρωτοπόρο Φιλαδέλφεια Γιούνιον. Το επόμενο κρίσιμο ραντεβού για την ομάδα του Μασεράνο είναι το Σάββατο κόντρα στην Τορόντο FC, με το βλέμμα στραμμένο στην κορυφή και στο πολυπόθητο τρόπαιο.

