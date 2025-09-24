Europa League: Ο ΠΑΟΚ «κόλλησε» στο γκολ, 0-0 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Πριν από μερικές ημέρες ήταν ο Παναιτωλικός για το πρωτάθλημα, απόψε, ήταν η Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη league phase του Europa League που κράτησε στο 0-0 τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα.

Οι Θεσσαλονικείς παρουσιάστηκαν για μία ακόμη φορά αναποτελεσματικοί και υποχρεώθηκαν σε πρεμιέρα με το αριστερό στη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της UEFA, την ώρα που ο εξαιρετικός Παβλένκα τους γλίτωσε σε αρκετές περιπτώσεις.

Στο μυαλό του κόουτς

Πιστός στο 4-2-3-1 ο Ραζβάν Λουτσέσκου, επέλεξε τον Παβλένκα στο τέρμα και τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα. Στον άξονα βρέθηκαν οι Οζντόεφ και Μεϊτέ, με τους Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια και Τάισον πίσω από τον Γιακουμάκη.

Από την άλλη, ο Ζάρκο Λάζετιτς πορεύτηκε με 4-3-3, έχοντας τον Μισπάτι στο τέρμα και τους Ασάντε, Σλόμο, Καμαρά και Ρεβίβο στα μετόπισθεν. Τριάδα στα χαφ οι Μπέλιτς, Πέρετζ και Σισοκό, με Νταβίντα, Γεχεκζέλ και Αντράντε μπροστά.

Το ματς

Υψηλός ο ρυθμός από τα πρώτα λεπτά, με τους γηπεδούχους να απειλούν στο 4’ με τον Τάισον, που απέφυγε τον Μισπάτι αλλά δεν πρόλαβε να εκτελέσει πριν τον σταματήσει ο Καμαρά.

Οι Ισραηλινοί απάντησαν στο 6’ με άστοχη προσπάθεια του Πέρετζ από κοντά, ενώ στο 16’ ο Τάισον απείλησε ξανά με μονοκόμματο σουτ που πέρασε λίγο άουτ.

Ο Παβλένκα κράτησε εν συνεχεία το μηδέν σε δύο περιπτώσεις, καθώς μετά από ισάριθμες αδράνειες στην άμυνα των «ασπρόμαυρων» είπε όχι σε Γεχέζκελ (18’) και Πέρετζ (21’).

Στο 35’ ωστόσο, ο Τσέχος τερματοφύλακας δεν κατάφερε να αντιδράσει όταν ο Ρεβίβο έδωσε πάσα πάρε-βάλε στον Πέρετζ, που σκόραρε από κοντά, με το γκολ εντέλει να ακυρώνεται για οφσάιντ.

Οι Θεσσαλονικείς ανέβηκαν στα επόμενα λεπτά, με τον Κωνσταντέλια να απειλεί στο 45+1΄, όταν χόρεψε την αντίπαλη άμυνα αλλά δεν κατάφερε να δώσει στην μπάλα τροχιά προς τα δίχτυα.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Δικέφαλο του Βορρά να πιέζει μα να αδυνατεί να απειλήσει ουσιαστικά, με τον τρομερό Παβλένκα να κρατά το μηδέν σε εξ επαφής προσπάθεια του Αντράντε μετά από κόντρες στο 65’.

Πέντε λεπτά αργότερα, μία τρομερή σειρά λαθών και κοντρών μέσα στην περιοχή της Μακάμπι παραλίγο να φέρει αυτογκόλ, με τον Μοχάμεντ Καμαρά να απομακρύνει στο οριζόντιο δοκάρι!

Οι Ισραηλινοί απάντησαν με συρτό σουτ του Νταβίντα που πέρασε άουτ στο 72’, με τον σουτ του Καμαρά επτά λεπτά αργότερα να έχει αντίστοιχη τύχη.

Φτάνοντας στις καθυστερήσεις, οι γηπεδούχοι πίεσαν για το γκολ της λύτρωσης και δημιούργησαν δύο μεγάλες ευκαιρίες, ωστόσο τόσο ο Τσάλοφ (90’), όσο και ο Καμαρά (90+4’) απέτυχαν να νικήσουν από κοντά τον Μισπάτι, με το 0-0 να είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (66’ Καμαρά), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (86’ Ιβανούσετς), Τάισον (66’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (72’ Τσάλοφ)

Στον πάγκο: Μοναστηρλής, Τσιφτσής, Βολιάκο, Λόβρεν, Μπιάνκο, Σάστρε, Τέιλορ, Χατσίδης

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ζ. Λάζετιτς): Μισπάτι, Ασάντε, Σλόμο, Καμαρά, Ρεβίβο, Μπέλιτς, Πέρετζ, Σισοκό (73’ Νόι), Νταβίντα (73’ Βαρέλα), Γεχέκζελ (89’ Μάντμον), Αντράντε (90+2’ Σαχάρ)

Στον πάγκο: Γκεράφι, Μελίκα, Χεϊτόρ, Γκρόπερ, Μαλέντε, Μπεν Χαρός, Λέντερμαν, Φάρτσι

Διαιτητής: Γιαμπλόνσκι (Γερμανία)

Βοηθοί: Μπάιτινγκερ, Κοζλόφσκι (Γερμανία)

4ος: Μπράουν (Γερμανία)

VAR: Σρέντερ, Πφάιφερ (Γερμανία)

