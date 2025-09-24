Κύπελλο: «Βόμβα» Παλάσιος στο 95', ο Λεβαδειακός 2-1 εκτός τη Λάρισα

«Καλπάζει» σαν... άλογο ο Λεβαδειακός. Σε ένα ματς με συναρπαστικό φινάλε στη Λάρισα, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, κατάφερε να κάνει το 2/2 στο Κύπελλο με τον Παλάσιος να έρχεται από τον πάγκο και να λυτρώνει τους Βοιωτούς, με buzzer beater στο 90'+5', απέναντι στην ΑΕΛ Novibet (1-2).

Τρομερό το δεύτερο μέρος στον «κάμπο» με τους γηπεδούχους να αναζητούν μανιωδώς απάντηση στο γκολ που πέτυχε ο Συμελίδης στο 43' και να τη βρίσκουν με τον Πασά στο 82', όμως ο Παλάσιος με το πρώτο του γκολ με τους Βοιωτούς καθόρισε την εξέλιξη της αναμέτρησης σε «νεκρό» χρόνο.

Στους έξι βαθμούς πλέον ο Λεβαδειακός, που μετά την τεσσάρα στον ΠΑΟΚ, «ζευγάρωσε» τις νίκες του στο Κύπελλο και άφησε τους «βυσσινί» στον έναν βαθμό!

To ματς:

Aρκετή ένταση και πολλά μαρκαρίσματα στην αρχή της αναμέτρησης με τον προπονητή της ΑΕΛ να αναγκάζεται πολύ νωρίς να προχωρήσει στην πρώτη του αλλαγή, λόγω τραυματισμού του Σουρλή. Το πρώτο 20λεπτο του ματς κύλησε χωρίς κάποια μεγάλη ευκαιρία παρότι ο ρυθμός ήταν εξαιρετικός.

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 24' και ήταν για τον Λεβαδειακό με τον Γκούμα να αλλάζει με τον Πεντρόσο και με σουτ να στέλνει τη μπάλα λίγο άουτ, ενώ στο 41' οι φιλοξενούμενοι, κατέγραψαν μια ακόμη τελική με τον Αναγνωστόπουλο να μπλοκάρει το σουτ του Πεδρόσο.

Ωστόσο δυο λεπτά αργότερα, ο Λεβαδειακός κατάφερε να πάρει προβάδισμα και να «παγώσει» την AEL FC Arena. Ο Μανθάτης κέρδισε την μάχη στην μεσαία γραμμή η μπάλα πήγε στον Συμελίδη που με σουτ έξω από την περιοχή νίκησε τον Αναγνωστόπουλο κάνοντας το 0-1.

Με ακόμη μια αλλαγή για την ΑΕΛ ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, με τον Βαρσάμη να παίρνει τη θέση του Δημινίκου. Οι «βυσσινί» έκαναν την πρώτη τους τελική στο ματς στο 55' με το σουτ του Τούπτα εκτός περιοχής, το οποίο έφυγε άουτ.

Τα λεπτά περνούσαν με τους γηπεδούχους να ανεβάζουν ρυθμούς και να προσπαθούν να ισοφαρίσουν, ωστόσο και η επόμενη αξιόλογη φάση ήρθε στο 69' και ήταν για τον Λεβαδειακό. Οι φιλοξενούμενοι έφυγαν στην κόντρα, με τον Μανθάτη να κάνει την σέντρα αλλά κανείς συμπαίκτης του δεν κατάφερε να απειλήσει.

Η ομάδα της Λάρισας, συνέχιζε να είναι κοντά στην περιοχή και στο 82' βρήκε, επιτέλους το γκολ της ισοφάρισης. Από κόρνερ που εκτελέστηκε, ο Πασάς έκανε το γύρισμα με δύναμη, η μπάλα βρήκε στον Κάτρη, που άθελά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λοντίγκιν για το 1-1.

Οι φιλοξενούμενοι ωστόσο βγήκαν μπροστά και προσπάθησαν να βρουν νικητήριο γκολ. Στο 84' ο Κάτρης, λίγο έλειψε να κάνει με κεφαλιά το 1-2, ωστόσο ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά. Η ΑΕΛ ξαναπήρε μέτρα στο γήπεδο και στο 90' άγγιξε την ανατροπή με τον Λοντίγκιν να αποκρούει εντυπωσιακά το σουτ του Τούπτα.

Ο Λεβαδειακός ωστόσο δεν είχε πει την τελευταία... λέξη και στο 95' «πάγωσε» την AEL FC Arena. Φοβερή αντεπίθεση, με τον Κωστή να βγάζει κάθετα στον Όζμπολτ, που από τα αριστερά της περιοχής γύρισε την μπάλα στον Παλάσιος και αυτός με πλασέ στη σχεδόν ανυπεράσπιστη εστία του Αναγνωστόπουλου πλάσαρε για το τελικό 2-1.

