Λιονέλ Μέσι: Απέκτησε τις μετοχές καταλανικής ομάδας της Γ' Ισπανίας

Ο Λιονέλ Μέσι έγινε και επίσημα ο νέος ιδιοκτήτης της Unió Esportiva Cornellà (Κορνεγιά), με τον Αργεντινό σούπερ σταρ να αγοράζει το 100% των μετοχών του καταλανικού συλλόγου που αγωνίζεται στη Γ' κατηγορία της Ισπανίας.

Όντας στα τελευταία στάδια της τεράστιας και σπουδαίας καριέρας του στο παγκόσμιο στερέωμα, ο Λιονέλ Μέσι πήρε την απόφαση να επενδύσει στον χώρο του ποδοσφαίρου και δη του ισπανικού!

Ο 38χρονος Αργεντινός σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Κορνεγιά, με τον καταλανικό σύλλογο να ανακοινώνει το απόγευμα της Πέμπτης (16/04) πως ο «Πούλγκα» είναι πλέον ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας, κατέχοντας το 100% των μετοχών.

Η επένδυση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη του μεγάλη απόπειρα στην ιδιοκτησία ενός ευρωπαϊκού κλαμπ, με στόχο την ανάπτυξη και την εξέλιξη νεαρών ποδοσφαιριστών της Καταλανίας.

Ο σύλλογος, που ιδρύθηκε το 1951, έχει αναδείξει κατά το παρελθόν παίκτες όπως ο Νταβίντ Ράγια της Άρσεναλ, ο Ζεράρ Μαρτίν της Μπαρτσελόνα, ο Χουάν Πουάδο της Εσπανιόλ, ο Αϊτόρ Ρουίμπαλ της Μπέτις, αλλά και τους Κεϊτά Μπαλντέ και Ζόρντι Άλμπα!



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.