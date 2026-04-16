Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λιονέλ Μέσι: Απέκτησε τις μετοχές καταλανικής ομάδας της Γ' Ισπανίας

Η επένδυση στην Κορνεγιά σηματοδοτεί την πρώτη του μεγάλη απόπειρα στην ιδιοκτησία ενός ευρωπαϊκού κλαμπ, με στόχο την ανάπτυξη ποδοσφαιριστών της Καταλανίας

Ο Λιονέλ Μέσι έγινε και επίσημα ο νέος ιδιοκτήτης της Unió Esportiva Cornellà (Κορνεγιά), με τον Αργεντινό σούπερ σταρ να αγοράζει το 100% των μετοχών του καταλανικού συλλόγου που αγωνίζεται στη Γ' κατηγορία της Ισπανίας.

Όντας στα τελευταία στάδια της τεράστιας και σπουδαίας καριέρας του στο παγκόσμιο στερέωμα, ο Λιονέλ Μέσι πήρε την απόφαση να επενδύσει στον χώρο του ποδοσφαίρου και δη του ισπανικού!

Ο 38χρονος Αργεντινός σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Κορνεγιά, με τον καταλανικό σύλλογο να ανακοινώνει το απόγευμα της Πέμπτης (16/04) πως ο «Πούλγκα» είναι πλέον ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας, κατέχοντας το 100% των μετοχών.

Η επένδυση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη του μεγάλη απόπειρα στην ιδιοκτησία ενός ευρωπαϊκού κλαμπ, με στόχο την ανάπτυξη και την εξέλιξη νεαρών ποδοσφαιριστών της Καταλανίας.

Ο σύλλογος, που ιδρύθηκε το 1951, έχει αναδείξει κατά το παρελθόν παίκτες όπως ο Νταβίντ Ράγια της Άρσεναλ, ο Ζεράρ Μαρτίν της Μπαρτσελόνα, ο Χουάν Πουάδο της Εσπανιόλ, ο Αϊτόρ Ρουίμπαλ της Μπέτις, αλλά και τους Κεϊτά Μπαλντέ και Ζόρντι Άλμπα!
 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισπανία Λιονέλ Μέσι
14 0 Bookmark