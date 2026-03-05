Ο Λιονέλ Μέσι θα παραστεί σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο με την Ίντερ Μαϊάμι

Ο αστέρας του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι αναμένεται να παραστεί σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο μαζί με την ομάδα της Ίντερ Μαϊάμι την Πέμπτη, όπως επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος.
Η επίσκεψη αυτή αποτελεί την καθιερωμένη τιμητική υποδοχή των πρωταθλητών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
Η Ίντερ Μαϊάμι κέρδισε το δικαίωμα αυτό μετά την κατάκτηση του Supporters' Shield (για την καλύτερη επίδοση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος) ή του πρωταθλήματος MLS, αποτελώντας ορόσημο για τον σύλλογο από την άφιξη του Μέσι και μετά.
