Η UEFA έχει καταβάλει περισσότερα από 10,8 εκατ. ευρώ ως «αλληλεγγύη» στις ρωσικές ποδοσφαιρικές ομάδες, από τότε που τους απαγορεύτηκε η συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Guardian. Οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν παρά το γεγονός ότι πέντε ουκρανικοί σύλλογοι δεν έλαβαν παρόμοια κονδύλια, υποτίθεται λόγω της παρουσίας τους σε «ζώνη στρατιωτικών επιχειρήσεων».

Οι πληρωμές στο πλαίσιο «αλληλεγγύης» παρέχονται γενικά σε συλλόγους που δεν έχουν αρκετά καλές επιδόσεις σε εθνικό επίπεδο για να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σκοπός τους είναι να «διατηρήσουν την ισορροπία του ανταγωνισμού στις κορυφαίες κατηγορίες της Ευρώπης, λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσθετα έσοδα που λαμβάνουν ορισμένοι σύλλογοι μέσω της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις», σύμφωνα με την UEFA.

Σημειώνεται ότι έχει απαγορευτεί η συμμετοχή ρωσικών συλλόγων και της εθνικής Ρωσίας σε διεθνείς διοργανώσεις από τότε που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Παρά την απαγόρευση, η UEFA κατέβαλε 3.305.000 ευρώ σε αλληλεγγύη προς τη ρωσική ποδοσφαιρική ομοσπονδία το 2022-23, άλλα 3.381.000 ευρώ το 2023-24 και 4.224.000 ευρώ για τη σεζόν 2024-25.

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους της UEFA, το 2021-22 καταβλήθηκε επίσης το ποσό των 6.209.000 ευρώ. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία είναι υποχρεωμένη να μεταβιβάσει τα χρήματα στους συλλόγους.

Στο μεταξύ, πέντε ουκρανικοί σύλλογοι έστειλαν επιστολή στον πρόεδρο της UEFA, Αλεκσάντερ Τσεφέριν στις 27 Ιουλίου, για να διαμαρτυρηθούν για την «έκτακτη κατάσταση» κατά την οποία οι πληρωμές «αλληλεγγύης» τους για τα έτη 2023-24 και 2024-25 είχαν παρακρατηθεί.

Πρόκειται για τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους Chornomorets και Real Pharma, που εδρεύουν στην Οδησσό, την IFC Metalurg από τη Ζαπορίζια, την FSC Phoenix Mariupol από τη Μαριούπολη και η FC Metalist 1925 από το Χάρκοβο. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων έγραψαν: «Ως αποτέλεσμα της επικοινωνίας μας τόσο με την εθνική ομοσπονδία όσο και με τους αξιωματούχους της UEFA, ενημερωθήκαμε ότι το εμπόδιο για τις παραπάνω πληρωμές είναι κάποιες εντελώς ασαφείς απαιτήσεις μιας τράπεζας στην Ελβετία, οι οποίες φέρεται να σχετίζονται με τη γεωγραφική θέση των ποδοσφαιρικών συλλόγων στη «ζώνη πολέμου». «Δεν έχουμε λάβει καμία πιο λεπτομερή πληροφορία ή νομική αιτιολόγηση για αυτούς τους περιορισμούς στις πληρωμές. Η διατύπωση που χρησιμοποιείται σε σχέση με τη «ζώνη στρατιωτικών επιχειρήσεων» είναι εντελώς ασαφής για εμάς και δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. «Η ζώνη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ή μάλλον η ζώνη της στρατιωτικής επιθετικότητας της Ρωσίας, δεν είναι μια συγκεκριμένη περιοχή της χώρας μας, αλλά ολόκληρη η Ουκρανία», προσθέτουν.

Η λιμενική πόλη Μαριούπολη και τμήματα της περιοχής Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία έχουν καταληφθεί, αλλά αυτό δεν ισχύει για την Οδησσό, στο νότο, ούτε για το Χάρκοβο, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Η επιστολή προς τον Τσεφέριν σημειώνει ακόμη: «Πολλοί οπαδοί του ουκρανικού ποδοσφαίρου πήγαν στο μέτωπο από τις πρώτες μέρες του πολέμου, πολλοί από τους οποίους δυστυχώς δεν θα μπορέσουν ποτέ να υποστηρίξουν τις ομάδες τους στο γήπεδο, καθώς πέθαναν. Επομένως, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας, οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική βοήθεια και στήριξη θα βοηθήσει σίγουρα τους συλλόγους να ελαφρύνουν το βάρος των οικονομικών δαπανών οι οποίες λόγω των συνθηκών της στρατιωτικής επιθετικότητας δεν μπορούν να αντισταθμιστούν από πιθανά έσοδα».

Ένας εκπρόσωπος της UEFA αρχικά δήλωσε ότι θα εκδώσει ανακοίνωση για να εξηγήσει τις πληρωμές, αλλά στη συνέχεια δεν έδωσε καμία απάντηση, σημειώνει ο Guardian. Η αποκάλυψη του Guardian θα προκαλέσει νέες ανησυχίες σχετικά με τη σχέση της UEFA με το Κρεμλίνο.

Η Ρωσία διατηρεί την παρουσία της στην UEFA, καθώς η ομοσπονδία της, η Ρωσική Ποδοσφαιρική Ένωση, δεν έχει τεθεί σε αναστολή. Η Πολίνα Γιουμάσεβα, πρώην σύζυγος του «αγαπημένου βιομήχανου» του Κρεμλίνου, του δισεκατομμυριούχου ολιγάρχη Ολέγκ Ντεριπάσκα, είναι μέλος της επιτροπής διακυβέρνησης και συμμόρφωσης της UEFA. Είναι επίσης κόρη ενός πρώην συμβούλου του Πούτιν.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, ο προπονητής της Ουκρανίας Ολεξάντρ Πετράκοφ τιμωρήθηκε με πρόστιμο από την UEFA, αφού σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Guardian δήλωσε ότι θα πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας μετά την εισβολή της στη χώρα του.

Η UEFA προσπάθησε επίσης να επαναφέρει την ομάδα κάτω των 17 ετών της Ρωσίας στο διεθνές ποδόσφαιρο το 2023, αλλά η πρόταση αποσύρθηκε μετά τη δημόσια καταδίκη που εξέφρασαν δώδεκα εθνικές ομοσπονδίες, συμπεριλαμβανομένης της Αγγλίας.

Σε επιστολή προς την UEFA τον περασμένο Μάρτιο, η εκτελεστική επιτροπή της Ουκρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι οι ρωσικοί σύλλογοι λαμβάνουν βαθμούς κατάταξης της UEFA σε κάθε σεζόν που είναι τιμωρημένοι. Ο συνολικός αριθμός πόντων που κερδίζει μια χώρα σε μια σεζόν καθορίζει πόσες ομάδες από το εγχώριο πρωτάθλημα θα συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του Champions League. Ο αριθμός των πόντων που δόθηκαν στη Ρωσία είναι ο χαμηλότερος που έχουν κερδίσει οι ρωσικές ομάδες τις τελευταίες πέντε σεζόν, αλλά οι επικριτές υποστηρίζουν ότι αυτό υπονομεύει την εφαρμογή των κυρώσεων κατά ποδοσφαιρικών συλλόγων.

