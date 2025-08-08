Βόλεϊ: Τετραετής αποκλεισμός σε αθλητή βόλεϊ για χρήση απαγορευμένων ουσιών - Η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα ενώπιον του ΕΟΚΑΝ

Διεθνής αθλητής του βόλεϊ βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινές σχετικά με την υπόθεση χρήσης απαγορευμένων ουσιών, η οποία αποκαλύφθηκε στο τέλος της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου. Σε πρώτο βαθμό, του επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού τεσσάρων ετών από τον ΕΟΚΑΝ. Ο ίδιος, ωστόσο, αξιοποίησε το δικαίωμά του να ασκήσει έφεση και αναμένει την ακρόασή του από την αρμόδια επιτροπή του οργανισμού. Η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα ενώπιον του ΕΟΚΑΝ.

