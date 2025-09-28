Παναθηναϊκός: Οδηγίες για τους κατόχους διαρκείας σχετικά με τον αγώνα κόντρα στους Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Οδηγίες για τους κατόχους διαρκείας του Παναθηναϊκού σχετικά με τον προσεχή αγώνα με τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς εξέδωσε σήμερα (28/09) η ΠΑΕ.

Επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι είναι απαραίτητη η έκδοση πρόσκλησης για όσους οπαδούς του «τριφυλλιού» έχουν διαρκείας σε Θύρα του Ολυμπιακού σταδίου που θα μείνει κλειστή λόγω έργων.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει στο Ολυμπιακό Στάδιο εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και επισκευής συγκεκριμένων τμημάτων της εγκατάστασης. Ως αποτέλεσμα αυτών, όσοι κάτοχοι διαρκείας έχουν θέση σε θύρες που δεν θα λειτουργήσουν στον αγώνα Παναθηναϊκός – Go Ahead Eagles την προσεχή Πέμπτη, θα πρέπει απαραιτήτως να εκδώσουν πρόσκληση σε νέα θύρα (βάσει του πίνακα αντιστοιχίας), χρησιμοποιώντας τον Gov Wallet code του διαρκείας σας στο ΟΑΚΑ.

Η αντιστοιχία των θυρών έχει ως εξής:

Θύρα Διαρκείας Νέα θύρα εισόδου

3 – 5 32

7 – 11 24 – 30

9 26 – 28

13 21

– Κάθε Gov Wallet code εξαργυρώνει μία (1) πρόσκληση.

– Σε μία κίνηση μπορεί να εκδοθούν έως και 4 προσκλήσεις, αρκεί να είναι γνωστό το ΑΜΚΑ και το αντίστοιχο Gov Wallet code των άλλων κατόχων.

– Είναι υποχρεωτικό για κάθε φίλαθλο να προχωρήσει άμεσα στην ταυτοποίηση της πρόσκλησης, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή πρόσβαση στις κερκίδες.

Η διαδικασία εξαργύρωσης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29/9, από τις 12:00 έως τις 00:00.

Ευχαριστούμε τους φιλάθλους μας για την κατανόηση και τη συνεργασία τους».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.