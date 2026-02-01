Ο Λεβαδειακός επιβλήθηκε με σκορ 3-1 του Asteras Aktor, πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο στο ευρωπαϊκό όνειρο.

To ματς:

Πρώτα λεπτά στη Βοιωτία με τον Λεβαδειακό να δέχεται ένα μικρό κύμα πίεσης από τον Asteras AKTOR, το οποίο δεν δημιούργησε κινδύνους στην εστία του Λοντίγκιν. Στο 6' η πρώτη τελική του ματς ήρθε με ένα μακρινό σουτ του Τσόκαϊ το οποίο έφυγε λίγο άουτ, ενώ στο 8' ήρθε η σειρά του Αστέρα να γίνει επικίνδυνος με τον Οκό, από κόρνερ του Μπαρτόλο να προσπαθεί να απειλήσει, αλλά η κεφαλιά του έφυγε άουτ.

Ο ρυθμός ανέβαινε και στο 12' οι γηπεδούχοι είχαν καλή στιγμή. Πολύ ωραίο χτίσιμο επίθεσης από τα αριστερά στον άξονα με τον Μπάλτσι να πατάει στον Κωστή, αυτός το σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Παπαδόπουλου.

Ένα μικρό διάστημα του ματς ξοδεύτηκε με τους παίκτες των δυο ομάδων να επιδίδονται σε σκληρά μαρκαρίσματα, ενώ στο 27' χάθηκε τεράστια ευκαιρία για τον Asteras AKTOR. Από κόρνερ που εκτελέστηκε από τα αριστερά, η μπάλα ήρθε στην καρδιά της περιοχής, ο Οκό έκανε πλασέ εξ επαφής, αλλά ο Λοντίγκιν με σπουδαία επέμβαση, έσωσε την ομάδα του διατηρώντας το 0-0.

Οι παίκτες του Παπαδόπουλου, ανέβασαν την έντασή τους και τις γραμμές τους και στο 33' ήρθε μια καλή στιγμή. Τρομερή αντεπίθεση με τον Παλάσιος να πατά περιοχή από τα δεξιά και να κάνει το σουτ, αλλά ο Τριανταφυλλόπουλος έβαλε το πόδι του και έδιωξε.

Στο 43' ήταν σειρά του Παπαδόπουλου να δείξει την κλάση του, όταν ο Παλάσιος έκανε σέντρα από τα δεξιά, ο Βήχος σε ρόλο κρυφού φορ, έκανε τρομερή κεφαλιά, αναγκάζοντας σε εκπληκτική επέμβαση των τερματοφύλακα των Αρκάδων.

Λίγο πριν την ανάπαυλα ωστόσο οι γηπεδούχοι κατάφεραν να λύσουν τον «γόρδιο δεσμό». Χτίσιμο επίθεσης από την άμυνα με τον Χάνα να περνά στον Μπάλτσι, αυτός άλλαξε παιχνίδι δεξιά στον Παλάσιος, που έπαιξε αμέσως κάθετα στο overlap του Τσάπρα, με τον αρχηγό του Λεβαδειακού να πλασάρει πάνω από τον Παπαδόπουλο για το 1-0 που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Όπως ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, έτσι ακριβώς άρχισε και το δεύτερο για τον Λεβαδειακό, αφού οι Αρκάδες απλοποίησαν το έργο τους! Στο 47' ο Κωστή από τον άξονα πέρασε μια υπέροχη κάθετη στον Όζμπολτ, αυτός βγήκε τετ-α-τετ με τον Παπαδόπουλο, είδε τον Παλάσιος που ακολούθησε, του την πέρασε δεξιά και ο Αργεντινός, από δύσκολη θέση πλάσαρε στην κενή εστία για το 2-0.

Μετά το 2-0, ακολούθησαν και οι πρώτες αλλαγές εκατέρωθεν, κάτι το οποίο δεν άλλαξε ιδιαίτερα την εικόνα του ματς. Στο 52' ο Αστέρας προσπάθησε να απειλήσει με την κεφαλά του Οκό από σέντρα του Κετού, αλλά ο Λοντίγκιν μπλόκαρε.

Οι Αρκάδες είχαν πολύ καλή στιγμή για το στο 55' με τον Άλχο να επιχειρεί από μακρινή απόσταση να νικήσει με φάουλ τον Λοντίγκιν που απέκρουσε.

Το έργο έγινε ακόμη πιο απλό για τον Λεβαδειακό στο 62'! Πάρα πολύ ωραία εναλλαγή της μπάλας με τον Παλάσιος να ανεβαίνει από τα δεξιά και να κάνει αμέσως γύρισμα στο ύψος της περιοχής, με τον Κωστή να έρχεται με φόρα και να κάνει πλασέ στην κίνηση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0.

Με το σκορ στο 3-0 και τον Αστέρα πλέον να μην έχει να χάσει κάτι, το ματς κυλούσε στον ρυθμό των Αρκάδων που απείλησαν στο 70' με τον Κετού να κάνει σουτ από πλάγια θέση, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Οι Αρκάδες, έχοντας πάρει μέτρα βρήκαν το γκολ της τιμής. Στο 76' ο Ιβάνοφ, από κόρνερ του Μπαρτόλο πήρε κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-1.

Η ποιότητα του ματς έπεσε δραματικά, αφού εντάθηκε η βροχή στη Βοιωτία, δυσκολεύοντας πολύ το έργο των ποδοσφαιριστών. Πέραν κάποιων στατικών φάσεων, αλλά και ορισμένων άστοχων σουτ, εκατέρωθεν, η εικόνα και το σκορ δεν άλλαξαν με τον Λεβαδειακό να πανηγυρίζει μια ακόμη νίκη που τον φέρνει κοντά στο όνειρό του.

MVP: Σπουδαίος Σεμπάστιαν Παλάσιος, θύμισε κάτι από τα καλά του χρόνια και έδωσες συνέχεια στις εξαιρετικές φετινές του εμφανίσεις, μετρώντας γκολ και δυο ασίστ.

Η σφυρίχτρα: Καλή διαιτησία από τον Ζαμπαλά, που μοίρασε και σωστά όσες κάρτες έδωσε στο ματς.



