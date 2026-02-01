Η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάστηκε να φτάσει μέχρι το τελευταίο λεπτό για να κάμψει την αντίσταση της Ράγιο Βαγιεκάνο, επικρατώντας 2-1 στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για την 22η αγωνιστική της La Liga, σε ένα ματς που αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολο απ’ όσο έδειχνε αρχικά.

Οι «μερένχες» μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ στο 15' με τον Βινίσιους, όμως δεν κατάφεραν να επιβάλουν τον ρυθμό τους ούτε να «καθαρίσουν» το παιχνίδι με δεύτερο γκολ.

Η έλλειψη ουσίας κράτησε τη Ράγιο ζωντανή και η ομάδα του Αρμπελόα το πλήρωσε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, όταν ο Χόρχε Ντε Φρούτος ισοφάρισε, βάζοντας φωτιά στο ματς.

Λίγο αργότερα, οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν την απόλυτη ανατροπή σε τετ α τετ, φάση που λειτούργησε ως καμπανάκι κινδύνου για τη Ρεάλ. Από εκείνο το σημείο και μετά, η ομάδα «βασίλισσα» πίεσε ασφυκτικά, έκλεισε τη Ράγιο στο μισό της, αλλά βρήκε μπροστά της την αστοχία.

Στις καθυστερήσεις, με τη Ράγιο να αγωνίζεται με δέκα παίκτες, ήρθε η λύτρωση. Ο Μεντί υπέπεσε σε πολύ άτσαλο μαρκάρισμα πάνω στον Ντίαθ και ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν λάθεψε από την άσπρη βούλα, χαρίζοντας τη νίκη στη Ρεάλ στο 100', η οποία πλέον μείωσε στον έναν βαθμό τη διαφορά από την κορυφή και τη Μπαρτσελόνα.

Το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής της La Liga:

Παρασκευή (30/01)

Εσπανιόλ-Αλαβές 1-2

(15' Φερνάντεθ - 27' Μπλάνκο, 71' Μπογέ)

Σάββατο (31/01)

Οβιέδο-Τζιρόνα 1-0

(74' Σάιρα)

Οσασούνα-Βιγιαρεάλ 2-2

20' Μουνιόθ, 45'+2' Μπούντιμιρ - 17' πεν, 70' Μορένο)

Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0

Έλτσε-Μπαρτσελόνα 1-3

(29' Ροντρίγκες - 6' Γιαμάλ, 40' Τόρες, 72' Ράσφορντ)

Κυριακή (01/02)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγιεκάνο 2-1

(15' Βινίσιους, 90+10' Εμπαπέ - 49' Ντε Φρούτος)

(17:15) Μπέτις-Βαλένθια

(19:30) Χετάφε-Θέλτα

(22:00) Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Σοσιεδάδ

Δευτέρα (02/02)

(22:00) Μαγιόρκα-Σεβίλλη

Το πρόγραμμα της επόμενης (23ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (06/02)

(22:00) Θέλτα-Οσασούνα

Σάββατο (07/02)

(15:00) Ράγιο Βαγιεκάνο-Οβιέδο

(17:15) Μπαρτσελόνα-Μαγιόρκα

(19:30) Σεβίλλη-Τζιρόνα

(22:00) Ρεάλ Σοσιεδάδ-Έλτσε

Κυριακή (08/02)

(15:00) Αλαβές-Χετάφε

(17:15) Αθλέτικ Μπιλμπάο-Λεβάντε

(19:30) Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπέτις

(22:00) Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης

Δευτέρα (09/02)

(22:00) Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ

