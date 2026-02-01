Αλκαράθ: Κανείς δεν ξέρει πόσο σκληρά δούλεψα γι' αυτό το τρόπαιο

Ο Κάρλος Αλκαράθ κατάφερε να πάρει το μοναδικό Grand Slam που του έλειπε νικώντας στον τελικό του Australian Open τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

«Κανείς δεν ξέρει πόσο σκληρά έχω δουλέψει για να πάρω αυτό το τρόπαιο. Κυνήγησα τόσο πολύ αυτή τη στιγμή. Εκτιμώ ότι ήταν ένα τρενάκι του λούνα παρκ συναισθηματικά, και η ομάδα μου κι εγώ περάσαμε από διάφορα αλλά κάναμε τη σωστή δουλειά. Ανυπομονώ να επιστρέψω εδώ του χρόνου», ανέφερε ο 22χρονος Ισπανός τενίστας, νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Όσο για τον μεγάλο του αντίπαλο στον τελικό; Απευθυνόμενος στον ίδιο τον Τζόκοβιτς είπε: «Αξίζει σίγουρα ένα χειροκρότημα. Μιλάς για το πόσο καταπληκτικά πράγματα κάνω, αλλά αυτό που κάνεις αποτελεί πηγή έμπνευσης. Όχι μόνο για τους τενίστες, αλλά και για τους αθλητές σε όλο τον κόσμο. Δουλεύεις πολύ σκληρά κάθε μέρα. Μου αρέσει να σε βλέπω να παίζεις τόσο πολύ. Ήταν τιμή μου να μοιραστώ τα αποδυτήρια μαζί σου και το γήπεδο μαζί σου. Σε ευχαριστώ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.