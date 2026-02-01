Τεράστια νίκη στο κλειστό του Αγίου Θωμά επί του Αμαρουσίου με 105-97 σημείωσε ο Πανιώνιος για την 17η αγωνιστική. Η ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς έφτασε τις τέσσερις νίκες στο πρωτάθλημα αφήνοντας τελευταία εκείνη του Ηλία Παπαθεοδώρου, που απλώς... κράτησε το +12 του πρώτου γύρου.

Ο Τζο Τόμασον με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, μαζί με τον Μπράντον Τέιλορ που είχε 22 πόντους και 8 ασίστ ήταν οι κορυφαίοι για τους νικητές, ενώ 19 πόντους και 9 ριμπάουντ είχε ο Τζέρι Κρούζερ. Πολύ καλή παρουσία και από τους Τσαλμπούρη (13π.) και Νικολαΐδη (12π.).

Για τους γηπεδούχους, που έμειναν στις τρεις νίκες, από 21 πόντους είχαν Τζορτζ Πάπας και Τζόρνταν Κινγκ, ενώ 18 είχε ο Ντάριλ Μέικον.

Το ματς

Το Μαρούσι έδειξε στην αρχή τα «δόντια» του και με τον Κινγκ προηγήθηκε με 5-0, ενώ παρότι ο Πανιώνιος ισοφάρισε άμεσα (5-5), ακολούθησε ένα 12-0 με τους Πάπας και Ντε Σόουζα οδηγούς για το 17-5.

Η διαφορά έφτασε και στο +13 (21-8), μέχρι να ακολουθήσει ένα σερί 8-0 των φιλοξενούμενων (21-14) με πρωταγωνιστή τον Τόμασον. Η αντεπίθεση των Νεοσμυρνιωτών συνεχίστηκε και με buzzer beater του Λιούις μάζεψε τη διαφορά στο δεκάλεπτο στο 29-26. Το τρίποντο του Τέιλορ στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου έφερε το ματς στα ίσα (29-29) και ο Τσαλμπούρης με τρίποντο έκανε την ανατροπή (31-33). Παρά τις προσπάθειες του Πάπας (36-35), ο Πανιώνιος χάρη στη δράση του Τέιλορ έφτασε και στο +6 (40-46), ωστόσο με το τρίποντο του ομογενούς γκαρντ το Μαρούσι μείωσε στον πόντο (47-48) πριν την ανάπαυλα.

Με τον Νικολαΐδη να σκοράρει κατά της παλιάς του ομάδας, ο Πανιώνιος συνέχιζε να διατηρεί στο τρίτο δεκάλεπτο ένα μικρό προβάδισμα (53-56, 61-66), ενώ το Μαρούσι είδε τον Σαλάς να αποβάλλεται αφού μετά από μια τεχνική ποινή στο πρώτο μέρος έκανε και αντιαθλητικό.

Παρ’ όλα αυτά, με δύο σερί τρίποντα από Κινγκ και Καλαϊτζάκη το ματς ήρθε σε ισορροπία, 72-72.

Το Μαρούσι πήρε προβάδισμα 87-83 με το πέμπτο τρίποντο του Πάπας και το τρίτο του Κινγκ στο ματς. Ο Πανιώνιος απάντησε με σουτ του Τόμασον και τέσσερις πόντους του Τσαλμπούρη (87-89), με τους γηπεδούχους να χάνουν προσωρινά με ενοχλήσεις τον Πάπας στο τελευταίο πεντάλεπτο.

Ακολούθησε καταιγισμός τριπόντων με Τέιλορ και Κρούζερ για τους φιλοξενούμενους και δύο του Κινγκ (95-95), αλλά οι Νεοσμυρνιώτες με δύο μεγάλα καλάθια από Τσαλμπούρη και Τόμασον έφτασαν στο +4 (95-99) στα 59’’. Ο Κινγκ σπατάλησε δύο βολές στα 40’’, εξέλιξη καταδικαστική για το Μαρούσι, καθώς ο Τέιλορ με 2/2 βολές ουσιαστικά «καθάρισε» τη νίκη φέρνοντας τους φιλοξενούμενους στο +6.

Δεκάλεπτα: 29-26, 47-48, 76-76, 97-105

