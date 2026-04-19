ΛεΜπρόν: «Το πιο τρελό της καριέρας μου να παίζω playoffs με τον γιο μου»

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στάθηκε στη μοναδική στιγμή που έζησε με τον γιο του στο παρκέ, μετά τη νίκη των Λος Άντζελες Λέικερς επί των Χιούστον Ρόκετς

Μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της καριέρας του έζησε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στη νίκη των Λέικερς με 107-98 απέναντι στους Ρόκετς, καθώς αγωνίστηκε σε παιχνίδι playoffs μαζί με τον γιο του.

Ο «Βασιλιάς» δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη εμπειρία ξεχωρίζει από οτιδήποτε έχει ζήσει μέχρι σήμερα: «Ήμουν στο παρκέ με τον γιο μου σε αγώνα playoffs. Είναι ίσως το πιο τρελό πράγμα που μου έχει συμβεί στην καριέρα μου», ανέφερε.

Παράλληλα, στάθηκε και στην παρουσία της οικογένειάς του στο γήπεδο, περιγράφοντας τη στιγμή ως κάτι μοναδικό: «Ήταν απίστευτο να έχουμε όλους εκεί - τον αδερφό του, την αδελφή του, τη μητέρα του και τη γιαγιά του. Η δική μου μητέρα έβλεπε τον γιο της και τον εγγονό της να παίζουν μαζί στα playoffs».

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο ΛεΜπρόν συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη των Λέικερς, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 19 πόντους, 13 ριμπάουντ και 8 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Πηγή: sport-fm.gr

