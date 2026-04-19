ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Κιτρινόμαυρος θρίαμβος ή ασπρόμαυρη αντίδραση;

Σπουδαίο ντέρμπι «δικεφάλων» στην Allwyn Arena, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (18:00, CosmoteSport 2, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League σε ένα παιχνίδι που είναι ικανό να καθορίσει πολλά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η Ένωση έχει τον πρώτο λόγο για τον τίτλο αφού βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 63 βαθμούς και είναι στο +5 τόσο από τον ΠΑΟΚ (58β.), όσο και από τον Ολυμπιακό που μονομαχεί με τον Παναθηναϊκό στις 21:00 στο τελευταίο ντέρμπι αιωνίων στη Λεωφόρο. Έτσι, εύκολα γίνεται αντιληπτό πως με νίκη ο «δικέφαλος» βγάζει νοκ άουτ τους Θεσσαλονικείς και περιμένει το αποτέλεσμα των «ερυθρόλευκων», ενώ αν ο ΠΑΟΚ φύγει με το διπλό θα έχει επιστρέψει για τα καλά στη διεκδίκηση του τίτλου.

Στο στρατόπεδο των «κιτρινόμαυρων» ούτε τρία ολόκληρα 24ωρα δεν έχουν περάσει από τη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ένας αποκλεισμός ποτέ δεν είναι καλός, αλλά η ΑΕΚ έπεσε όσο πιο ηρωικά θα μπορούσε. Σε μια κολασμένη Νέα Φιλαδέλφεια ισοφάρισε το 3-0 της Μαδρίτης σε διάστημα περίπου 50 λεπτών με τρομερό ποδόσφαιρο, αλλά ένα γκολ του Παλαθόν έβαλε τέλος στο μαγικό ευρωπαϊκό της ταξίδι στο φετινό Conference League.

Πλέον, καλείται να αφήσει πίσω της τη στεναχώρια του αποκλεισμού αφού μπροστά της έχει τον μεγάλο στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος όπου έχει το πάνω χέρι μετά το μεγάλο διπλό επί του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα των playoffs. Η Ένωση πηγαίνει σε αυτό το ντέρμπι με λιγότερη ξεκούραση, σε σχέση με τον αντίπαλό της, όμως θα πρέπει να διαχειριστεί και αυτό τον παράγοντα. Ο κόσμος της ΑΕΚ αντιλαμβανόμενος την όλη προσπάθεια βρέθηκε ξανά στο πλευρό των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς, καθώς ξεπέρασε τους 7.000 στην προπόνηση του Σαββάτου (17/04) που διεξήχθη στη Νέα Φιλαδέλφεια, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο τη μοναδική του στήριξη.

Ο Σέρβος τεχνικός δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές, με τον Γιόβιτς ν' αναμένεται να πάρει τη θέση του Ζίνι (μαγική εμφάνιση με τη Ράγιο, σημειώνοντας δύο γκολ) αφού ο Σέρβος φορ είναι ξεκούραστος καθώς λόγω καρτών δεν αγωνίστηκε στη ρεβάνς με τους Ισπανούς. Η θέση στο αριστερό άκρο της επίθεσης παραμένει ανοιχτή, με τρεις παίκτες να διεκδικούν φανέλα βασικού (Γκατσίνοβιτς, Περέιρα, Κουτέσα) ενώ η μοναδική απουσία είναι εκείνη του τραυματία Μάνταλου.

Στην αντίπερα όχθη, ο ΠΑΟΚ είχε δύο εβδομάδες να δουλέψει και να προετοιμαστεί για την επανέναρξη των playoffs και τον τελικό του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ. Όμως, τα προβλήματα και οι δύσκολες καταστάσεις ούτε τώρα έλειψαν. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν στη Ρουμανία όλη τη Μεγάλη εβδομάδα αφού ο πατέρας του και θρυλικός προπονητής, Μιρτσέα Λουτσέσκου «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, με τον τεχνικό του ΠΑΟΚ να δοκιμάζεται σκληρά με την απώλεια του αγαπημένου του πατέρα.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» μετά το 0-0 με τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα ξέρει πως μόνο με νίκη θα στείλει ουσιαστικό «μήνυμα» πως είναι εδώ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θέλει το διπλό κόντρα στην ΑΕΚ για να μειώσει στους δύο βαθμούς, ενώ το επόμενο Σαββατοκύριακο ακολουθεί και ο τελικός του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ για τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Παράλληλα, τα προβλήματα των τραυματισμών δεν φαίνεται να σταματούν για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί ο Ζίβκοβιτς να επέστρεψε στο 100% αλλά τόσο ο Μεϊτέ, όσο και ο Κένι δεν είναι έτοιμοι για το αρχικό σχήμα κόντρα στην Ένωση, ο Ντεσπόντοφ έχει τεθεί νοκ-άουτ ενώ την τελευταία στιγμή ο Γιακουμάκης ένιωσε ενοχλήσεις στον δικέφαλο και είναι και αυτός εκτός μάχης για το κρίσιμο ντέρμπι «δικεφάλων». Η κατάσταση του φορ του ΠΑΟΚ θα αξιολογηθεί εκ νέου τις επόμενες μέρες, όμως είναι αμφίβολη η συμμετοχή του ακόμη και στον τελικό. Ο Γερεμέγεφ αναμένεται να πάρει τη θέση του στην κορυφή της επίθεσης, με τον Χατσίδη να είναι το φαβορί για το δεξί φτερό της μεσοεπιθετικής γραμμής καθώς το πιθανότερο είναι ο Ζίβκοβιτς να περάσει ως αλλαγή στο ματς.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος (Πένραις) - Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (Κουτέσα ή Περέιρα) - Γιόβιτς, Βάργκα.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής - Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα - Οζντόεφ, Ζαφείρης - Χατσίδης (Ζίβκοβιτς), Κωνσταντέλιας, Τάισον - Γερεμέγιεφ.

Διαιτητής: Χεσούς Χιλ Μανθάνο

Βοηθοί: Άνχελ Νεβάδο Ροντρίγκεθ, Χαβιέρ Μαρτίνεθ Νικόλας

4ος: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

VAR, AVAR: Πάμπλο Γκονθάλεθ Φουέρτες, Φρανθίσκο Χοσέ Ερνάντεθ Μαέσο

