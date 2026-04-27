Λεμπρόν: Ο πρώτος παίκτης που έφτασε στα 3000 εύστοχα σουτ στα playoffs

Άλλο ένα ρεκόρ στο NBA για τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο σούπερσταρ του NBA στην τελευταία χρονικά αναμέτρηση των Λέικερς με τους Ρόκετς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του πρωταθλήματος που φτάνει στα 3000 εύστοχα σουτ στα παιχνίδια του σε playoffs του NBA.

Μάλιστα, εδώ και χρονικό διάστημα είχε ήδη ξεπεράσει τους Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και Μάικλ Τζόρνταν.

Per Lakers: With his second field goal tonight at Houston, LeBron James recorded his 3,000th career playoff field goal, becoming the first player in NBA history to reach the mark.

1. LeBron James (3,000)

2. Kareem Abdul-Jabbar (2,356)

3. Michael Jordan (2,188) pic.twitter.com/9bzF4HQ0G0 — Ryan Ward (@RyanWardLA) April 27, 2026

