League phase - 1η αγωνιστική: Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League - Πού βρίσκεται ο Ολυμπιακός

Ολυμπιακός

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία)        0-2

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)   1-3

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία)           2-1

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)     2-3

Γιουβέντους (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία)         4-4

Τότεναμ (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία)               1-0

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Πάφος (Κύπρος)                 0-0

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)    2-2

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία)         4-0

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία)         3-1

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)     3-2

Άγιαξ (Ολλανδία)-Ίντερ (Ιταλία)                    0-2

Μπριζ (Βέλγιο)-Μονακό (Γαλλία)                     4-1

Κοπεγχάγη (Δανία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία)           2-2

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Νάπολι (Ιταλία)           2-0

Αϊντραχτ Φρ. (Γερμανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία)      5-1

Σπόρτινγκ Λ.(Πορτογαλία)-Καϊράτ (Καζακστάν)        4-0

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)           1-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓΩΝΕΣ - ΒΑΘΜΟΙ

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1   3

Παρί Σεν Ζερμέν       1   3

Σπόρτινγκ Λισαβόνας   1   3 

Μπριζ                 1   3

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ    1   3

Μάντσεστερ Σίτι       1   3

Μπαρτσελόνα           1   3

Μπάγερν               1   3   

Αρσεναλ               1   3

Ίντερ                 1   3 

Καραμπάγκ             1   3 

Λίβερπουλ             1   3

Ρεάλ Μαδρίτης         1   3

Τότεναμ               1   3

Ντόρτμουντ            1   1

Γιουβέντους           1   1

Λεβερκούζεν           1   1

Μπόντο Γκλιμτ         1   1

Σλάβια Πράγας         1   1

Κοπεγχάγη             1   1   

Πάφος                 1   1

Ολυμπιακός            1   1

Νιούκαστλ             1   0

Νάπολι                1   0

Γαλατασαράι           1   0

Καϊράτ                1   0

Ατλέτικο Μαδρίτης     1   0 

Μπενφίκα              1   0

Μαρσέιγ               1   0  

Βιγιαρεάλ             1   0

Τσέλσι                1   0

Αϊντχόφεν             1   0

Αγιαξ                 1   0

Αθλέτικ Μπιλμπάο      1   0

Μονακό                1   0

Αταλάντα              1   0 

League Phase του Champions League

