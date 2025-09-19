League phase - 1η αγωνιστική: Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:
Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-2
Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 1-3
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-1
Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 2-3
Γιουβέντους (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 4-4
Τότεναμ (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-0
Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Πάφος (Κύπρος) 0-0
Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 2-2
Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία) 4-0
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία) 3-1
Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 3-2
Άγιαξ (Ολλανδία)-Ίντερ (Ιταλία) 0-2
Μπριζ (Βέλγιο)-Μονακό (Γαλλία) 4-1
Κοπεγχάγη (Δανία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-2
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Νάπολι (Ιταλία) 2-0
Αϊντραχτ Φρ. (Γερμανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 5-1
Σπόρτινγκ Λ.(Πορτογαλία)-Καϊράτ (Καζακστάν) 4-0
Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-2
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΩΝΕΣ - ΒΑΘΜΟΙ
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1 3
Παρί Σεν Ζερμέν 1 3
Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1 3
Μπριζ 1 3
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1 3
Μάντσεστερ Σίτι 1 3
Μπαρτσελόνα 1 3
Μπάγερν 1 3
Αρσεναλ 1 3
Ίντερ 1 3
Καραμπάγκ 1 3
Λίβερπουλ 1 3
Ρεάλ Μαδρίτης 1 3
Τότεναμ 1 3
Ντόρτμουντ 1 1
Γιουβέντους 1 1
Λεβερκούζεν 1 1
Μπόντο Γκλιμτ 1 1
Σλάβια Πράγας 1 1
Κοπεγχάγη 1 1
Πάφος 1 1
Ολυμπιακός 1 1
Νιούκαστλ 1 0
Νάπολι 1 0
Γαλατασαράι 1 0
Καϊράτ 1 0
Ατλέτικο Μαδρίτης 1 0
Μπενφίκα 1 0
Μαρσέιγ 1 0
Βιγιαρεάλ 1 0
Τσέλσι 1 0
Αϊντχόφεν 1 0
Αγιαξ 1 0
Αθλέτικ Μπιλμπάο 1 0
Μονακό 1 0
Αταλάντα 1 0
