League phase - 1η αγωνιστική: Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-2

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 1-3

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-1

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 2-3

Γιουβέντους (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 4-4

Τότεναμ (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-0

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Πάφος (Κύπρος) 0-0

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 2-2

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία) 4-0

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία) 3-1

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 3-2

Άγιαξ (Ολλανδία)-Ίντερ (Ιταλία) 0-2

Μπριζ (Βέλγιο)-Μονακό (Γαλλία) 4-1

Κοπεγχάγη (Δανία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-2

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Νάπολι (Ιταλία) 2-0

Αϊντραχτ Φρ. (Γερμανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 5-1

Σπόρτινγκ Λ.(Πορτογαλία)-Καϊράτ (Καζακστάν) 4-0

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓΩΝΕΣ - ΒΑΘΜΟΙ

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1 3

Παρί Σεν Ζερμέν 1 3

Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1 3

Μπριζ 1 3

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1 3

Μάντσεστερ Σίτι 1 3

Μπαρτσελόνα 1 3

Μπάγερν 1 3

Αρσεναλ 1 3

Ίντερ 1 3

Καραμπάγκ 1 3

Λίβερπουλ 1 3

Ρεάλ Μαδρίτης 1 3

Τότεναμ 1 3

Ντόρτμουντ 1 1

Γιουβέντους 1 1

Λεβερκούζεν 1 1

Μπόντο Γκλιμτ 1 1

Σλάβια Πράγας 1 1

Κοπεγχάγη 1 1

Πάφος 1 1

Ολυμπιακός 1 1

Νιούκαστλ 1 0

Νάπολι 1 0

Γαλατασαράι 1 0

Καϊράτ 1 0

Ατλέτικο Μαδρίτης 1 0

Μπενφίκα 1 0

Μαρσέιγ 1 0

Βιγιαρεάλ 1 0

Τσέλσι 1 0

Αϊντχόφεν 1 0

Αγιαξ 1 0

Αθλέτικ Μπιλμπάο 1 0

Μονακό 1 0

Αταλάντα 1 0

Πηγή: skai.gr

