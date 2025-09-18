Η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη επικράτησε με 4-1 της Μονακό, ενώ η Κοπεγχάγη είδε τη Λεβερκούζεν να της κλέβει το τρίποντο στις καθυστερήσεις (2-2) με αυτογκόλ του Παντελή Χατζηδιάκου, στα παιχνίδια των 19:45 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Εμφατική πρεμιέρα για την Κλαμπ Μπριζ στη League Phase του Champions League. Με τον Χρήστο Τζόλη βασικό και αναντικατάστατο, οι Βέλγοι έστησαν πάρτι με καλεσμένη τη Μονακό, διαλύοντάς την με σκορ 4-1.

Η Μπριζ ήταν κυριαρχική και είχε εκπληκτική εικόνα. Στο πρώτο μέρος οι τελικές ήταν 17-1, με τον Τζόλη να αστοχεί από πλεονεκτική θέση στο 4’ και στα… καπάκια οι φιλοξενούμενοι να κερδίζουν πέναλτι. Ο Μινιολέ έβγαλε την εκτέλεση του Ακλιούς στο 10’ στη μοναδική τελική των Μονεγάσκων, ενώ λίγα λεπτά μετά ο κίπερ της Μπριζ αποχώρησε με τραυματίας. Παρόλα αυτά, τη δουλειά του την είχε κάνει!

Από εκεί και έπειτα, το γήπεδο άρχισε να γέρνει και η μία τελική να διαδέχεται την άλλη. Μέχρι να έρθει ένα εκρηκτικό εντεκάλεπτο όπου οι γηπεδούχοι σκόραραν τρεις φορές. Ο Βανάκεν έφτιαξε το 1-0 του Τρεσόλντι στο 32’, ενώ επτά λεπτά αργότερα ο Ονιεντίκα έδωσε αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του. Με τον Βανάκεν από δημιουργός να γίνεται σκόρερ για το 3-0 στο 43’.

Ο Ντιακόν στο 74’ ξεχείλωσε το σκορ, με τη Μονακό να καταφέρνει να βάλει το γκολ της τιμής στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων όταν ο Μιναμίνο έστρωσε και ο Φάτι εκτέλεσε, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ (4-1).

Ματσάρα έγινε στο «Πάρκεν», αλλά η Κοπεγχάγη δεν κατάφερε να πανηγυρίσει σπουδαίο τρίποντο, αφού έμεινε στο 2-2 με τη Λεβερκούζεν. Έχοντας για μοιραίο τον Παντελή Χατζηδιάκο ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με αυτογκόλ στις καθυστερήσεις…

Ο Λάρσον μόλις στο 9’ έδωσε σκορ στο παιχνίδι, με τους γηπεδούχους παρότι έδωσαν την μπάλα και την κατοχή στους Γερμανούς να κρατούν με χαρακτηριστική ευκολία το προβάδισμα ως την ανάπαυλα. Η Λεβερκούζεν δεν είχε καλή απόδοση, αλλά κατάφερε να βρει την απάντηση στο 82ο λεπτό. Ο Γκριμάλντο με υπέροχη εκτέλεση φάουλ ισοφάριση και ενώ είχε σκοράρει δις με τον ίδιο τρόπο προ ημερών στην Bundesliga.

Το ματς έγινε ροντέο, η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω και ο Ρόμπερτ στο 87’ έδωσε και πάλι κεφάλι στο σκορ στους Δανούς, οι οποίοι έδειχναν πως θα ξεκινήσουν με μεγάλη νίκη στη διοργάνωση αλλά είδαν τον Χατζηδιάκο να σκοράρει μετά από γύρισμα του Ετσεβερί στην εστία της ομάδας του, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της πρεμιέρας:

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

Μπιλμπάο-Άρσεναλ 0-2

Αϊντχόφεν-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-3

Γιουβέντους-Ντόρτμουντ 4-4

Μπενφίκα-Καραμπάγκ 2-3

Ρεάλ Μαδρίτης-Μαρσέιγ 2-1

Τότεναμ-Βιγιαρεάλ 1-0

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός-Πάφος 0-0

Σλάβια Πράγας-Μπόντο/Γκλιμτ 2-2

Άγιαξ-Ίντερ 0-2

Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2

Μπάγερν-Τσέλσι 3-1

Παρί-Αταλάντα 4-0

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

Κοπεγχάγη-Λεβερκούζεν 2-2

Μπριζ-Μονακό 4-1

Άιντραχτ-Γαλατάσαραϊ (22:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι (22:00)

Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα (22:00)

Σπόρτινγκ - Καϊράτ (22:00)

