Η πιο κρίσιμη ώρα είναι τώρα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σύμφωνα με τον Guardian, το μέλλον του Έρικ Τεν Χαγκ στον πάγκο των «κόκκινων διάβολων» θα αποφασιστεί την Τρίτη (08/10), στη σύσκεψη κορυφής με επικεφαλής τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ στο Λονδίνο, με τον βοηθό του 54χρονου τεχνικού, Ρουντ Φαν Νίστελροϊ, να είναι το φαβορί για προσωρινός αντικαταστάτης του σε περίπτωση απομάκρυνσής του.

Στη συνάντηση, που είναι ένα τακτικό ραντεβού στο ημερολόγιο, δηλαδή όχι κάτι έκτακτο, αλλά δεδομένα ιδιαιτέρως κρίσιμο, αναμένεται να παρευρεθεί ο Ράτκλιφ, ο οποίος ελέγχει το τμήμα ποδοσφαίρου, και ακόμη, ο διευθύνων σύμβουλος Ομάρ Μπεράντα, ο αθλητικός διευθυντής Νταν Άσγουορθ και ο τεχνικός διευθυντής Τζέισον Γουίλκοξ.

Στο ρεπορτάζ του βρετανικού Μέσου τονίζεται ότι «αν και δεν υπήρχε καμία ένδειξη εσωτερικά στον σύλλογο, τη Δευτέρα, ότι ο Τεν Χαγκ πρόκειται να απολυθεί, ο Guardian κατανοεί ότι εάν ληφθεί, τελικά, μια τέτοια απόφαση, ο Φαν Νίστελροϊ είναι ο πιθανότερος αντικαταστάτης εάν χρειαστεί χρόνος για να βρεθεί μόνιμος αντικαταστάτης.

Εάν, ωστόσο, ο πρώην φόργουορντ της Γιουνάιτεντ εντυπωσιάσει, μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ο μόνιμος διάδοχος του Τεν Χαγκ».

Τον Δεκέμβριο του 2018, θυμίζει το δημοσίευμα, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ ανέλαβε ως προπονητής όταν ο Ζοσέ Μουρίνιο απομακρύνθηκε. Λόγω της εντυπωσιακής φόρμας της ομάδας υπό τον Νορβηγό, όμως, προσλήφθηκε μόνιμα με τριετές συμβόλαιο, τον επόμενο Μάρτιο.

Ο Φαν Νίστελροϊ, ο οποίος έγινε βοηθός του Τεν Χαγκ το καλοκαίρι, ήταν πρώτος προπονητής την Αϊντχόφεν τη σεζόν 2022-23, κατακτώντας το Κύπελλο Ολλανδίας. Όταν ρωτήθηκε την περασμένη εβδομάδα για το μέλλον του Τεν Χαγκ, πάντως, ο Ράτκλιφ είπε ότι θα άφηνε οποιαδήποτε απόφαση στην εκτελεστική του συλλόγου.

«Δεν θέλω να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση», είπε ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος κατέχει το 27,7% της Γιουνάιτεντ. «Μου αρέσει ο Έρικ, νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής, αλλά δεν είναι δική μου η απόφαση».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.