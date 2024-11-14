Λάτσιο: Πρόβλημα με Ντιά: Κόλλησε ελονοσία στη Σενεγάλη

Άτυχος στάθηκε ο Μπουλαγέ Ντιά. Ο σέντερ φορ της Λάτσιο ταξίδεψε στη χώρα του με σκοπό να βοηθήσει την εθνική του ομάδα για τα ματς των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.



Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Σενεγάλης στο Ντακάρ, ο Ντιά προσβλήθηκε από ελονοσία.



Κάπως έτσι, έμεινε δεδομένα εκτός από τα δύο επόμενα ματς της χώρας του κόντρα σε Μπουρκίνα φάσο και Μπουρουντί. Παρόλα αυτά, υπάρχει έντονη ανησυχία στον ιταλικό σύλλογο, αφού δεν γνωρίζουν το ακριβές διάστημα της απουσίες του και ενδεχομένως να παραμείνει για κάποιες εβδομάδες εκτός.



Όλο αυτό το ατυχές περιστατικό έρχεται σε ένα σημείο όπου η Λάτσιο βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, ούσα στο -1 από την κορυφή. Παράλληλα, ο Μπουλαγέ Ντιά έχει κάνει πολύ καλή εκκίνηση στη σεζόν, μετρώντας 8 γκολ και 3 ασίστ σε 16 αγώνες.

