Λαπόρτα: «Όταν ολοκληρωθούν τα έργα στο ‘Καμπ Νου’ τα έσοδά μας θα φτάσουν στα 450 εκατ.»

Νέα οικονομικά δεδομένα για την Μπαρτσελόνα προανήγγειλε ο Ζοάν Λαπόρτα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης στο «Spotify Καμπ Νου». Τα έργα θα συνεχιστούν για τουλάχιστον ενάμιση χρόνο ακόμη και για την ώρα οι «μπλαουγκράνα» δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύνολο των κερκίδων για να φιλοξενήσουν τους φιλάθλους τους.

«Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του σταδίου, θα φτάσουμε τα 450 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα, ενώ αυτή τη στιγμή παράγουμε 120 εκατομμύρια ευρώ. Μπορούμε ήδη να δούμε ότι η πραγματικότητα ξεπερνά τις προσδοκίες», τόνισε ο επανεκλεγείς πρόεδρος της «Μπάρτσα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.