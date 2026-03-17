Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

EuroLeague: Εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια της 3ης φάσης πώλησης για το Final 4 της Αθήνας

Μέσα σε περίπου μιάμιση ώρα εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια τρίτης φάσης πώλησης για το Final 4 της Αθήνας

Είδος υπό… εξαφάνιση τα εισιτήρια για το Final 4 της Ευρωλίγκας. Η τρίτη φάση πώλησης άρχισε στις 11:00 το πρωί και μέσα σε περίπου μιάμιση ώρα έγινε sold out.

Η τέταρτη και τελευταία φάση πώλησης των εισιτηρίων θα αρχίσει στις 20 Απριλίου, στις 11:00, δηλαδή μεταξύ της ολοκλήρωσης της κανονικής περιόδου και πριν τα play in. Ένας πολύ περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων θα διατεθούν σε καθεμία από τις τέσσερις ομάδες που θα προκριθούν στο Final 4.

Οι αγώνες θα γίνουν 22 και 24 Μαΐου στο Telekom Center Athens.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Final 4 Αθήνα Ευρωλίγκα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark