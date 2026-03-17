Είδος υπό… εξαφάνιση τα εισιτήρια για το Final 4 της Ευρωλίγκας. Η τρίτη φάση πώλησης άρχισε στις 11:00 το πρωί και μέσα σε περίπου μιάμιση ώρα έγινε sold out.

Η τέταρτη και τελευταία φάση πώλησης των εισιτηρίων θα αρχίσει στις 20 Απριλίου, στις 11:00, δηλαδή μεταξύ της ολοκλήρωσης της κανονικής περιόδου και πριν τα play in. Ένας πολύ περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων θα διατεθούν σε καθεμία από τις τέσσερις ομάδες που θα προκριθούν στο Final 4.

Οι αγώνες θα γίνουν 22 και 24 Μαΐου στο Telekom Center Athens.

The 2026 EuroLeague Final Four Athens continues to draw massive demand!



📅 Final sales phase opens April 20 (10:00 CEST). One last opportunity to be there.#F4Glory pic.twitter.com/7qwk8uDGdn — EuroLeague (@EuroLeague) March 17, 2026

