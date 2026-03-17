Παναθηναϊκός: Κυνηγάει τρεις συμπαίκτες του ο Ταμπόρδα

Ο Ταμπόρδα έγινε ο οργανωτής του παιχνιδιού, ο παίκτης που παίρνει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές και δίνει ρυθμό. Με καθαρή τεχνική, γρήγορη σκέψη και τη χαρακτηριστική λατινοαμερικάνικη άνεση με την μπάλα, άρχισε να μοιράζει το παιχνίδι, να δημιουργεί και να βάζει την υπογραφή του στις επιθέσεις του Παναθηναϊκού.

Με το τελευταίο γκολ του, απέναντι στην Μπέτις με πέναλτι, ο Αργεντίνος έφτασε τα 6 με την πράσινη. Είναι σε τρελή φόρμα, κουβαλάει ουσιαστικά το “τριφύλλι” και έχει αντιστρέψει το κλίμα που υπήρχε γύρω του.

Πηγή: skai.gr

